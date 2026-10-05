獲全國僅2名傑出導師獎 中央大學教授陳春希抱一念頭、暖心陪學生24年
中央大學企業管理學系教授陳春希陪伴學生24年，長期以傾聽與關懷陪伴學生走過成長歷程，榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」，全國大專校院僅2個名額。對她而言，導師不只是一個職銜，而是在學生需要時，願意多問一句、多一層陪伴。
「如果是我的孩子，希望別人怎麼對待他？」這個簡單的念頭，是陳春希陪伴學生20多年的初心。她觀察，網路與社群看似讓人更加緊密，年輕世代卻可能更加封閉在自己的小世界。因此，她從課堂點名觀察學生狀態，透過日常互動拉近距離；每學期開始進行導生聚餐，建立信任並了解學生的學習與生活情況。
學生遇到學習、人際、家庭或生活難題時，陳春希會進行一對一晤談、協助尋找適切資源；對經濟弱勢學生、境外生及交換學生，也特別留意適應情形，從工讀、服務學習、職涯探索，到履歷、自傳、實習及求職申請，一路陪伴。
陳春希曾遇過學生遭遇感情創傷、陷入人生低谷，甚至出現輕生念頭，即使學生升上高年級、不再是自己的導生，她仍持續追蹤關心。曾有一名連正常上課都有困難的學生，在長時間陪伴後重新站穩腳步，不僅完成學業、取得雙學位，更赴日本東京繼續深造。
陳春希也發現，看似一路順遂的優秀學生，同樣承受高度競爭、科技快速變遷及未來不確定性帶來的焦慮。她常鼓勵學生「你們不是爛草莓，你們其實比我們還強。」人生不可能永遠是常勝軍，經歷挫折，才能學會謙卑，也更認識自己的不完美。
陳春希自己也曾是被老師溫暖包圍的學生，因此更希望把這份關懷傳承下去。她認為，關心並非把自己認為最好的選擇給學生，而是理解每個人的差異，「用他可以接受的方式」提供幫助。學生表現好就給予肯定，做得不妥也真誠提醒，但不讓對方難堪。
陳春希曾8度獲中央大學「校優良導師」、3度獲「校傑出導師」肯定，她期許自己與學生不只是生命中的過客，而能成為無話不談的終身好友；這份跨越校園與歲月的情誼，也是身為導師最珍貴的禮讚。
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