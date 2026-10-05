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獲全國僅2名傑出導師獎 中央大學教授陳春希抱一念頭、暖心陪學生24年

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
陳春希教授在中央大學EMBA指導的全體學生獻上花束，恭喜她榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」殊榮。圖／中央大學提供
陳春希教授在中央大學EMBA指導的全體學生獻上花束，恭喜她榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」殊榮。圖／中央大學提供

中央大學企業管理學系教授陳春希陪伴學生24年，長期以傾聽與關懷陪伴學生走過成長歷程，榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」，全國大專校院僅2個名額。對她而言，導師不只是一個職銜，而是在學生需要時，願意多問一句、多一層陪伴。

「如果是我的孩子，希望別人怎麼對待他？」這個簡單的念頭，是陳春希陪伴學生20多年的初心。她觀察，網路與社群看似讓人更加緊密，年輕世代卻可能更加封閉在自己的小世界。因此，她從課堂點名觀察學生狀態，透過日常互動拉近距離；每學期開始進行導生聚餐，建立信任並了解學生的學習與生活情況。

學生遇到學習、人際、家庭或生活難題時，陳春希會進行一對一晤談、協助尋找適切資源；對經濟弱勢學生、境外生及交換學生，也特別留意適應情形，從工讀、服務學習、職涯探索，到履歷、自傳、實習及求職申請，一路陪伴。

陳春希曾遇過學生遭遇感情創傷、陷入人生低谷，甚至出現輕生念頭，即使學生升上高年級、不再是自己的導生，她仍持續追蹤關心。曾有一名連正常上課都有困難的學生，在長時間陪伴後重新站穩腳步，不僅完成學業、取得雙學位，更赴日本東京繼續深造。

陳春希也發現，看似一路順遂的優秀學生，同樣承受高度競爭、科技快速變遷及未來不確定性帶來的焦慮。她常鼓勵學生「你們不是爛草莓，你們其實比我們還強。」人生不可能永遠是常勝軍，經歷挫折，才能學會謙卑，也更認識自己的不完美。

陳春希自己也曾是被老師溫暖包圍的學生，因此更希望把這份關懷傳承下去。她認為，關心並非把自己認為最好的選擇給學生，而是理解每個人的差異，「用他可以接受的方式」提供幫助。學生表現好就給予肯定，做得不妥也真誠提醒，但不讓對方難堪。

陳春希曾8度獲中央大學「校優良導師」、3度獲「校傑出導師」肯定，她期許自己與學生不只是生命中的過客，而能成為無話不談的終身好友；這份跨越校園與歲月的情誼，也是身為導師最珍貴的禮讚。

中央大學企業管理學系教授陳春希以傾聽與關懷陪伴學生走過成長歷程，榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」肯定。圖／中央大學提供
中央大學企業管理學系教授陳春希以傾聽與關懷陪伴學生走過成長歷程，榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」肯定。圖／中央大學提供

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