父女兩代「王老師」捐250萬 為嶺東科大打造烘焙教室

嶺東科技大學今舉行「王老師烘焙教室捐贈暨揭牌儀式」，由淳文、碩文與統鉅股份有限公司董事長王克文投入250萬元，建置專業設備及教室裝潢，打造優質烘焙教學空間。王克文過去曾於嶺東科大兼任教師，女兒王淳如今也在觀光與休閒管理系任教，父女兩代皆與「王老師」之名相連，為捐贈增添溫暖意義。

位於嶺東科技大學春安校區的「王老師烘焙教室」今天揭牌，校長陳仁龍表示，專業人才培育除了理論知識，更需要完善的實作環境，感謝王克文長期關心教育，以實際行動支持學校教學發展，讓學生能在更完善的專業場域中學習與實作。

此次捐贈也正逢系所發展的重要轉型階段。嶺東科大民生學院觀光與休閒管理系奉教育部核定，自116學年度起正式更名為「觀光與餐旅管理系」，象徵系所發展邁向嶄新階段。隨著系所朝餐旅專業深化，專業教學場域與實作設備的建置更顯重要；王克文此次以實際行動支持學校辦學，不僅協助充實餐旅教學資源，也展現對嶺東人才培育及系所發展的支持與肯定。

王克文表示，自己過去曾在嶺東任教，對學校及教育工作有深厚情感，此次捐贈希望為學生提供更好的專業學習環境，讓學生透過實作累積經驗、培養技能，為未來進入職場奠定基礎。

王淳說，父親過去曾在嶺東任教，自己則延續對教育與人才培育的投入，在校教授觀光與休閒相關專業。此次父親捐贈教學設備，並以「王老師」為名打造烘焙教室，對她而言不僅是教學空間的升級，更是一分對教育的支持與傳承。

校方指出，「王老師烘焙教室」完成啟用後，將提供烘焙、餐飲及相關專業課程使用，讓學生在兼具理論與實務的學習環境中，強化操作技能與專業素養。

由嶺東科大觀光系學生為師長導覽介紹烘焙教室設備。圖／嶺東科大提供

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