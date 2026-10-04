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傳承台灣土地鄉情 簡文秀+南台老闆娘協會南台科大嗨唱「我是望春風」

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
聲樂家簡文秀10月7日晚間六時半在南台科技大學舉辦「我是望春風」台灣歌謠說唱專題講座。億光文化基金會／提供
聲樂家簡文秀10月7日晚間六時半在南台科技大學舉辦「我是望春風」台灣歌謠說唱專題講座。億光文化基金會／提供

熱情的南台灣將迎來一場充滿台灣歌謠與土地鄉情的交流，聲樂家簡文秀受南台老闆娘協會盛情邀請，將於10月7日(周三)晚間6時30分在南台科技大學舉辦「我是望春風」台灣歌謠說唱專題講座。

9月剛出席國北教大「台灣語言與文化學系」創系開幕獻唱的簡文秀，不僅多年前曾以台灣歌謠專輯榮獲金鼎獎唱片類「最佳演唱獎」及「唱片出版獎」，當時為傳神捕捉每首歌曲的文化內涵與底蘊，曾親自拜會專輯歌曲中所有作詞作曲前輩並接受指導，隨後更獲頒教育部推展本土語言傑出貢獻個人獎。這份對文化傳承的敬重，化為她此次遠赴台南、首次在南台灣公開教唱與演唱的心願之旅。

簡文秀將在現場傾囊相授，親自示範留學歸國後專研十多年的心得，包含歌謠愛好者覺得最難掌握的台語語韻唱腔與細膩轉音技巧。期盼將一輩子研學的歌唱精髓分享給熱情的聽眾們，點燃大眾對台灣歌謠的熱愛與傳承，讓台灣歌謠藝術人文化，讓本土音樂唱得更優雅、更動人心弦。

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簡文秀 望春風 老闆娘

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