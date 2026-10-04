台大男「家境好」顯得格格不入？同學狂拚高薪 他一句話被酸爆

一名台大男網友近日在Dcard發文表示，升上研究所後，第一次明顯感受到「家境差距」會影響一群人看事情的方式。實驗室同學人都不差，但大家對工作、薪水甚至生活花費的在意程度，和他差異很大，讓他逐漸覺得自己格格不入。

原PO表示，同學平時最常聊的就是台積電、聯發科、IC設計與外商，從哪個部門薪水高、分紅多少，到履歷該放什麼、修哪些課比較有用，甚至連研究題目都會先考慮「寫在履歷上，大公司會不會喜歡」。

生活習慣也有明顯差異。有人為了賺錢接助教、產學案，買東西一定先比價，聚餐一人四、五百元就嫌貴。原PO坦言，自己以前幾乎沒有這些習慣。他透露，家裡沒有要求他一定要賺多少，也沒有學貸、房租壓力，平時還有做長期投資，因此找工作時，比起薪水，更重視工作內容、工時、主管和自由度，但這些話他不太敢說。

原PO回憶，某次大家嫌一間公司「一年才一百多萬，根本沒必要去」，他只是回了一句：「如果工作內容喜歡，我覺得也可以吧。」沒想到立刻有人笑他：「你是不是家裡很有錢，才講得出這種話？」

從那之後，他便很少透露家境與資產，因為只要別人知道自己的經濟壓力比較小，許多選擇就會被解讀成「反正你不缺錢」。他甚至坦言，最怕的是同學有天知道，「自己拚命追求的終點，只是我的起點」，不知道對方會不會因此感到憤怒。

貼文曝光後，有網友直言，「不是，哥們，你這單純追求的東西不一樣而已，哪有那麼複雜」，也有人認為原PO只是「不太會聊天」，表示自己身邊也有家境很好、甚至等著回去接家產的同學，「大家也都知道他家有錢，但不會因為這樣有相處上的問題」。另有人則酸：「啊起點就不一樣了，你在比較啥？你要追求工作內容就追求，他們要高薪就追求啊。」

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