成大「樹導航」助找綠蔭 環境部擬結合涼適地圖

為了協助民眾找到一條充滿綠蔭的路，成大團隊研發「樹導航」系統。環境部表示，未來將研議結合「樹導航」與「Cool Map」，由點串聯成線，打造更加完善的城市高溫調適防護網。

成功大學測量及空間資訊學系教授吳治達近期告訴中央社記者，過去談到城市綠化，經常使用全市綠覆率或公園面積，但平均數可能掩蓋地區差異，也就是有些行政區整體綠覆率很高，但卻集中在山區或大型公園，居民每天實際行走的道路仍然缺少樹木。

環境部推動「國土綠蔭氣候調適計畫（都市林計畫）」將造林、護林和生態復育列為淨零轉型與氣候治理的重要工作，目前計畫仍在社會溝通階段。

為了讓民眾可以安排有更多樹蔭的路線，吳治達團隊研發「樹導航 Treeway」（綠色健康導航）系統，提供更方便的綠蔭路線查詢。

吳治達說，傳統導航通常只回答「哪一條路最快、距離最短」，但樹導航則是以「綠曝露」為出發點，讓民眾選擇如果要走路或運動，哪一條路能看到更多樹木。

吳治達進一步說明，此系統與國家太空中心合作推動，結合福衛8號衛星影像、Google街景及OpenStreetMap道路資料。衛星影像是從太空往下看，可以掌握都市整體的植生分布；街景影像則接近行人的視角，能看見民眾走在路上時，實際能看到多少樹木與綠地。

吳治達提到，初步將與嘉義市及台南市政府合作推廣，期盼未來不僅能提供一般民眾日常生活導航使用，也能協助地方政府找出最缺乏綠意、最需要改善的路段。

環境部表示，肯定「樹導航」系統從被動避暑走向主動健康防護，與「氣候韌性城市」及健康防護的理念高度契合。

環境部說，「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」主要整合全台超過萬處的「定點式」室內外避暑綠洲（如超商、賣場、圖書館及公園樹蔭等）與公共飲水機，提供民眾在外出時找得到降溫休息點；而「樹導航」則是著重於「線性路網」的綠蔭評估與路線規劃。

環境部強調，未來將研議將「樹導航」與「Cool Map」結合的可行性，讓民眾「走在有樹蔭的路上（樹導航）」，還能在途中「精準銜接鄰近的室內外避暑點（Cool Map）」，將「點」串聯成「線」，打造更加完善的城市高溫調適防護網。

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