頂大碩士甄試邁入「大書審」時代 歷年成績不好？台大提點2招

近期大專校院陸續公告116學年碩士班甄試簡章，成大材料所頂尖大學熱門研究所宣布改採全面書審查，不看筆試亦不面試。頂大龍頭台大表示，目前僅18個所仍採筆試與書審和口試，其他均為全面書審或面試和口試並行，也建議學生，即便大學前期學業成績欠佳也無妨，仍能呈現成長軌跡、專題表現作為優勢。

台大說明，部分考生可能靠補習班短期衝刺拿到筆試高分，但入學後缺乏獨立思考、論文閱讀或做實驗的能力。因此，系所藉由審查備審資料，其實能更全面、深入評估考生的學術潛力與學習能力，進而精準選才。

台科大材料系系主任王丞浩表示，研究所甄試階段側重全面書審的原因，在於台大當年部分科系將甄試內容改為書審與面試，加上政府後來設置半導體學院碩士班也採全面書審，其他學校要招生只能跟進，於是愈來愈多學校推動全面書審。

王丞浩也以材料所為例，他談到，材料所研究領域很廣，工學院、理學院等科系都能跨考，過去設有筆試時考的科目不多，且學生若筆試不佳，也不代表就不能做好研究。雖然「全面書審」仍是招生大趨勢，但所上仍設有口試，還是希望「眼見為憑」。

清大招生策略中心主任王潔則指出，年底碩士甄選，清大僅剩少部分系所設有筆試，其他均以純書審或書審與面試並行。

至於純書審是否不利跨考生，王潔指出，很多研究所都設有分組，以清大化工所為例，乙組即開放非化工系學生跨考；工學院也設有跨領域碩士學程，學生申請時須檢具兩封推薦信，一封為原系，另一封則要他系推薦，代表兩個領域都願證明該生能力，過往的學業成績已不見得吃重，考碩班已有各種組別、選擇。

台大則建議，即便學生大三才積極投入課業，申請研究所也不會不利。系所採書面審查與口試，其實是擴大評量範疇，讓學生後期的志向改變與努力能轉化為具體亮點，例如大三、大四的專題研究、專業實作或產學實習表現，審查委員都能看見實質的成長軌跡。

再者，台大也指出，學生大三下與大四上仍可全力衝刺，雖然無法改變前兩年學業平均，但可在書審強調後期成績進步的趨勢；又即便考試非專長，也能強調動手解決的能力，並附上實作成果等有利資料，補上優勢。

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