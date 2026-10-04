台科大教授：碩士班甄試筆試給不同樣態學生機會
愈來愈多頂尖大學熱門科系，於碩士班甄試階段改採全面書審，不再設有筆試或面試。學界指出，全面書審是近年研究所報考人數眾多下不得不的選擇；但也有教授認為，仍肯定筆試的需要，可以給不同樣態的學生一個入學的機會。
一名頂大教授指出，全面書審跟近年部分研究所報考人數眾多有關，如近年科技業多講求應徵者需碩士學歷，導致材料、光電、資工等研究所報考人數增加。報考人數上看四、五百人，人數太多根本忙不過來，一個個面試，不知道要面試到何時，筆試改考卷更不切實際，全面書審才能因應人數眾多的狀況。
但台科大電資學院院長呂政修則認為，「某方面贊成筆試。」他說，自己算是筆試的受惠者，因以前就讀台大數學系，台大數學系可說是「超難讀」，成績常常都在及格邊緣，雖然有通過，但只能說差強人意。
呂政修表示，「如果像我這樣的學生，甄試應該完了。」筆試某方面是讓過去成績不出色，但後期有所改變的學生一個機會，或者學生到了大三才開竅、想努力，此時把學科專業補上，讓他入學也沒有不好。
不過呂政修也說，但甄試時若僅憑筆試，確實無法完全了解學生能力，而書審某方面也是督促學生，即便成績不好，但四年間要做出成果、拿出專案表現。也是各有各的好。
台科大數位學習與教育所教授翁楊絲茜則說，現在選才已不會認為考試就一定有用，部分系所堅持筆試，主要是認為比較公平，畢竟相較於面試，筆試至少能用數字呈現學生的水準。
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