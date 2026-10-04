選才改變 頂大碩士班甄試迎大書審時代

大專校院近期陸續公告一一六學年碩士班甄試簡章，不少頂尖大學熱門研究所都全面改採書面審查，不看筆試，也不面試，其中台大今年有逾二百個所含分組參與招生，僅十八個所有筆試，清大碩班甄試也僅哲學所、人類學等約五個所設有筆試，台科大材料所則除了書審外，還有口試。

面對碩士班甄試進入「大書審」時代，讓不少準備靠補習苦讀、筆試翻身的學生直呼「心涼一半」，也讓部分後段大學的學生憂心，當甄試愈來愈看重在校成績、專題研究、競賽與其他學習歷程，若缺乏亮眼的學經歷，恐怕連進入下一階段競爭的機會都沒有；也讓有心想要在研究所轉換跑道的文組生認為「沒機會了」。

台大表示，部分考生可能靠補習班短期衝刺拿到筆試高分，但入學後缺乏獨立思考、論文閱讀或做實驗的能力。因此，系所藉由審查備審資料，是希望能更全面、深入評估考生的學術潛力與學習能力，精準選才。

台科大材料系系主任王丞浩表示，材料所研究領域很廣，工學院、理學院等科系都能跨考，過去設有筆試時，考科不多，且學生若筆試不佳，也不代表就不能做好研究。雖然「全面書審」仍是招生大趨勢，但所上仍設有口試，還是希望「眼見為憑」。

清大招生策略中心主任王潔表示，確實有系所認為，筆試可以讓大學階段學業成績差強人意的學生有機會；但也有系所認為，書審能更明確看出學生的潛力與歷程。年底碩士甄選，清大僅剩少部分系所設有筆試，其他均以純書審，或書審與面試並行。

至於純書審是否不利跨考生？王潔指出，很多研究所設有分組，以清大化工所為例，乙組開放非化工系學生跨考；工學院也有跨領域碩士學程，學生申請須檢具兩封推薦信，一封為原系，另一封要他系推薦，過往學業成績不見得吃重，考碩班已有各種組別、選擇。

台大則建議，即便學生大三才積極投入課業，申請研究所也不會不利。系所採書面審查與口試，其實是擴大評量範疇，讓學生後期的志向改變與努力能轉化為具體亮點，例如大三、大四的專題研究、專業實作或產學實習表現，審查委員都能看見實質的成長軌跡。

台大也提到，學生大三下、大四上，仍可全力衝刺，雖然無法改變前兩年學業平均，但可在書審強調後期成績進步的趨勢；即便考試非專長，也能強調動手解決的能力，並附上實作成果等有利資料，補上優勢。

「很多考試都能到補習班刷題。」一名頂大教授說，早些年碩班甄試安排筆試，且分數占比不低，後來發現，部分學生靠補習班「補出來」，但碩士班需創見跟願意嘗試，學生若無想法跟積極度，入學後老師可能更困擾。

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