台南應用科大碩士畢業生鄭惠芬克服障礙 論文獲學位論文組最佳傳播獎

吉娃娃體型迷你，個性卻常常很有「存在感」。現在，科學家在牠的基因裡又找到一個令人意外的身世線索：吉娃娃竟然和郊狼（Canis latrans）共享部分DNA片段。這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，原本是要測試新的基因分析工具，卻意外挖出了這隻全球最小型犬種之一的美洲血統。 從DNA裡追查狗狗祖先 DNA會一代代由親代傳給後代，因此不同動物共享的基因片段，可以留下祖先混血與演化歷史的線索。不過，動物基因組非常龐大，要判斷每一段DNA究竟來自哪個祖先族群並不容易。 史丹佛大學（Stanford University）團隊這次測試兩套軟體Gnomix與Gnofix，能同時比較許多動物的基因組，推估不同DNA區段的來源。這種方法稱為局部祖源推斷（local ancestry inference, LAI），可以把一個動物的基因組拆成不同片段，再追查每一段最可能源自哪個族群。 研究人員原本是在驗證這套方法，結果分析到吉娃娃時，發現牠的基因組中有多個片段與北美洲郊狼相符。 吉娃娃保留了美洲原生犬的血統 過去研究已發現，現代墨西哥犬種吉娃娃與墨西哥無

2026-10-03 08:00