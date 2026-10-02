蟬聯12年全美最創新大學 ASU以全球「產學共創」重新定義高教價值

根據《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）最新公布的2027年最佳大學排名，亞利桑那州立大學（ASU）憑藉在半導體、醫學工程、先進製造業、供應鏈管理等創新的學術教育與產學合作模式，連續第12年榮獲「全美最具創新力大學」第一名。

ASU校長麥可・柯若（Michael M. Crow）強調，「高等教育必須提升變革速度，並大規模整合教育、研究與科技，以滿足知識與科技加速發展之下日益複雜的需求。」

隨著亞利桑那州作為美國半導體與先進製造重鎮的崛起，ASU的「創新」不單是學術指標，更透過與全球產業巨頭及國際產官學界的深度合作，實踐於多元領域。

ASU與英特爾共同開發「員工培訓計畫」課程 ，為現職英特爾工程師提供半導體元件物理的專業基礎，協助其應對半導體製造的最新挑戰。課程引入專為員工量身打造模組化課程與微認證，提供彈性化的學習歷程，以培育能操作下一代尖端製程的員工。

今年9月，ASU更獲選由美國國務院與勞工局合作啟動的「國家鑄造學院」（The Foundry School）計畫，邀請來自台灣、美國、日本、韓國及印度的產業創辦人與CEO親自授課。課程將聚焦自動化、精密製造與供應鏈管理，全力培育下一代先進製造與工業領袖。

ASU創新的產學合作不僅從半導體延伸至AI生醫，更為台美合作締造新模式。ASU攜手亞利桑那州商務廳、鳳凰城市政府與台灣中小企業總會，於鳳凰城生物醫學園區開設「台灣AI生醫聯合展示中心 」（Taiwan AI Smart Health Showcase Center）。該中心匯集12家台灣生醫公司，透過與當地臨床資源直接對接，成功串聯「台灣創新研發」與「北美臨床落地」，結合台灣的生醫實力與ASU頂尖的產學醫療網絡，有效加速智慧診斷的發展。

在科技產業合作創新外，ASU更早先於2014年與星巴克共同推動「星巴克大學成就計畫」，成為讓ASU得以連續 12年高居「全美最具創新力大學」榜首的產學合作創新典範之一。這項計畫為全球符合資格的星巴克員工提供 100%全額學費補助，讓員工得以透過ASU線上課程的方式完成首個學士學位，至今已累積超過2萬名畢業生，讓高等教育與企業CSR的結合締造職涯發展新可能。

台灣AI生醫聯合展示中心結合台灣的生醫實力與 ASU 頂尖的產學醫療網絡，加速智慧診斷發展。圖／ASU提供

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