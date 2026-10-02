因應台積電落腳台南、歸仁沙崙南科新園區有龐大人才需求缺口，長榮大學今天與陽明交通大學簽署合作備忘錄，宣布跨校合作，推出「4+1雙學士」跨域培育模式，首度為非理工背景學生，開闢一條「直通半導體與AI產業的升學與就業新通道」。

長榮大學表示，這項合作計畫主打「4+1原有專業＋科技專長」。學生在校期間即可彈性規畫第二專長，銜接陽明交大南部校區「學士後電子與光子學士學位學程」，畢業後能一口氣取得長榮與陽明交大雙學士學位。非理工學生無需重新考大學或重讀四年，直接解鎖半導體與光電專長。

長榮大學校長孫惠民指出，面對少子化浪潮與產業轉型，單一學科已無法滿足未來職場需求。「我們不只是提供課程，而是建立一條明確、具彈性的跨域職涯路徑。」讓校內非理工科系學生在保有原專業優勢下，跨足半導體領域，成為雙核心人才。

長榮大學研發長翁耀臨表示，沙崙科學園區作為「大南方新矽谷」核心樞紐，南科四期台積電設廠正迎來強勁的人才缺口。面對這波產業契機，長榮大學陳信良董事長高度重視並多次指示，學校必須積極作為、精準轉型，以回應高科技人才需求。

翁耀臨表示，校方精準鎖定產業人才缺口，第一時間主動鏈結外部頂尖資源開拓新局，他與陽明交大副校長陳永富多次深入交流互動。由於雙方對大南方科技產業的人才培育理念高度契合，迅速落實合作細節，順利促成這項優勢互補的跨校合作案。

兩校代表強調，合作案結合沙崙科學園區的戰略地緣位置，深度整合陽明交大前瞻的半導體學術資源及長榮大學充沛跨域人才庫，持續為南部半導體廊帶注入跨域即戰力，搶攻大南方產業新局。

長榮、陽明交大合推「4+1雙學士」，非理工生搶進半導體業解大廠人才荒。圖／長榮大學提供

長榮、陽明交大合推「4+1雙學士」，非理工生搶進半導體業解大廠人才荒。圖／長榮大學提供

長榮、陽明交大合推「4+1雙學士」，非理工生搶進半導體業解大廠人才荒。圖／長榮大學提供

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