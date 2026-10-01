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學生抱怨課程軟體不足 世新副校長：授權數不變、電腦教室都有
針對近期辦學爭議，世新大學學生會昨日與校方高層進行溝通，有學生抱怨無法取得課程作業需要的系列軟體，世新大學副校長賴正能今天表示，若追求每人電腦都要有一套軟體，學校實務上無法提供；但市面上依然有很多軟體，學校也不強制學生一定得使用Adobe。
世新大學學生會昨日舉行說明會，邀請校長陳清河、副校長兼教務長賴正能等高層回應近期辦學爭議。有學生於會上反應，無法取得Adobe系列軟體，賴正能則表示，「我們不是Adobe的股東。」若依照此邏輯，修讀統計的學生是否都要每人有一套SPSS。要課後每人都有一套軟體，此非學校的政策。
賴正能表示，會上確實有說「我們不是Adobe的股東」，但要強調，這學期學校取得的Adobe授權軟體沒有減少，每個學期都是600套，校內電腦教室都有安裝，學生有作業等需求可以自行前往使用。
賴正能也說，軟體授權、收費方式一直在調整，若學生期望每個人的電腦中都可以安裝一套，學校實務上確實無法提供。而針對影音剪輯、圖片編修等需求，市面上也有很多免費軟體可使用，學校相關課程也不會強制學生只能使用Adobe，學生都有別的選擇。
世新大學也表示，本學年度Adobe軟體授權與前一學年度相同，並未刪減。學校將持續依課程需求、實際使用情形及數位工具發展，檢視各項教學軟體與資源配置。
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