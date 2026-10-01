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學生抱怨課程軟體不足 世新副校長：授權數不變、電腦教室都有

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學生日前指控世新大學裁撤系辦公室，於圖書館添購包廂KTV、遊戲主機等，卻要求師生使用校園AI處理行政問題，引發學生反彈。聯合報系資料照
學生日前指控世新大學裁撤系辦公室，於圖書館添購包廂KTV、遊戲主機等，卻要求師生使用校園AI處理行政問題，引發學生反彈。聯合報系資料照

針對近期辦學爭議，世新大學學生會昨日與校方高層進行溝通，有學生抱怨無法取得課程作業需要的系列軟體世新大學副校長賴正能今天表示，若追求每人電腦都要有一套軟體，學校實務上無法提供；但市面上依然有很多軟體，學校也不強制學生一定得使用Adobe

世新大學學生會昨日舉行說明會，邀請校長陳清河、副校長兼教務長賴正能等高層回應近期辦學爭議。有學生於會上反應，無法取得Adobe系列軟體，賴正能則表示，「我們不是Adobe的股東。」若依照此邏輯，修讀統計的學生是否都要每人有一套SPSS。要課後每人都有一套軟體，此非學校的政策。

賴正能表示，會上確實有說「我們不是Adobe的股東」，但要強調，這學期學校取得的Adobe授權軟體沒有減少，每個學期都是600套，校內電腦教室都有安裝，學生有作業等需求可以自行前往使用。

賴正能也說，軟體授權、收費方式一直在調整，若學生期望每個人的電腦中都可以安裝一套，學校實務上確實無法提供。而針對影音剪輯、圖片編修等需求，市面上也有很多免費軟體可使用，學校相關課程也不會強制學生只能使用Adobe，學生都有別的選擇。

世新大學也表示，本學年度Adobe軟體授權與前一學年度相同，並未刪減。學校將持續依課程需求、實際使用情形及數位工具發展，檢視各項教學軟體與資源配置。

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