高齡不退場！中正大學設計長壽社會 重塑友善職場與終身學習

台灣進入超高齡社會，人口結構快速轉變帶來的影響，已不只是長照與醫療，更牽動未來的勞動市場、終身學習、健康促進、社會參與及福利制度。中正大學高齡社會勞動與福祉研究中心主辦的「2026設計長壽社會：高齡社會的勞動、福祉與創新國際研討會」1日起登場，探討當人生與職涯延長、科技快速變革，社會如何重新設計工作、學習與生活支持體系，從「因應高齡」走向「設計長壽社會」。

國立中正大學高齡社會勞動與福祉研究中心（Institute for Aging, Work and Wellbeing, IAWW）主辦的「2026設計長壽社會：高齡社會的勞動、福祉與創新國際研討會」，今日上午於台北南港展覽館正式揭幕。開幕式由中正大學校長蔡少正揭開序幕，並邀請教育部政務次長劉國偉、衛生福利部政務次長呂建德、前教育部部長黃榮村、國際創新長壽社企公司（TICA）董事長暨宏碁集團創辦人施振榮，以及台北市立大學校長邱英浩、國立暨南國際大學校長武東星、慈濟大學校長劉怡均等政府、學術與產業界代表共同與會，為一連三天的國際交流揭開序幕。

中正大學表示，研討會並與「第七屆台北國際照顧博覽會」同期串聯，設置兩大主題館，將研究與政策討論延伸至實踐現場。「未來無界學習館」由中正大學邀集10所大專院校及英國國際長壽中心共同策展，聚焦30+人生大學與終身學習，呈現大學如何成為不同生命階段重新學習、轉換與探索的支持系統。展覽開幕期間，副總統蕭美琴亦蒞臨「未來無界學習館」參觀，聽取現場團隊介紹跨校及國際合作成果，了解大學在長壽社會中推動終身學習的實踐。

中正大學並設置「創新社會處方館」則串聯公共衛生、基層醫療、社區資源與社會參與，兩大主題館分別從終身學習與健康支持兩條路徑，回應長壽社會中的學習、生活與健康需求。

中正大學這次研討論會三天議程邀集英國、日本、新加坡等國際學者與實務專家，從全球高齡政策、AI時代的工作與學習、2050未來勞動力、社會連結與健康老化、社會創新人口健康等面向展開對話。國際講者包括英國國際長壽中心（International Longevity Centre UK, ILC-UK）執行長David Sinclair、新加坡新躍社科大學成人學習學院執行主任暨副教授何偉倫、英國安格利亞魯斯金大學公共衛生教授Lee Smith、英國國際長壽中心Hope Scott、日本神戶大學片桐惠子教授，以及線上參與的Sally Fowler-Davis教授與英國倫敦國王學院楊維副教授等。

高齡研究是中正大學長期發展的重要特色。IAWW以「法律與福利政策」、「教育與健康支持」及「產業與經濟安全」為三大研究主軸，並透過30+大學、尊嚴農業及國際交流等多元計畫，持續串聯研究、政策與社會實踐。此次研討會也進一步整合不同領域的研究與實務經驗，回應超高齡社會在勞動、學習、健康與社會參與等面向所面臨的轉變。

國際研討會同時成為學生自主學習的場域。在這次活動結合各大學微學分制度，鼓勵學生依興趣自主選擇國際演講、主題論壇及展覽，在與國際學者及實務工作者的交流中探索議題、拓展視野，並依各校規定進行微學分認列。

10月3日上午則聚焦近年受到國際關注的「社會處方簽（Social Prescribing）」，進一步探討除了醫療與藥物之外，文化、社會連結與社區參與如何成為促進健康的重要力量。京都大學近藤尚己教授將從文化與健康切入，新加坡保健服務集團社區醫院副執行長李慶福則從健康與社會照顧整合出發，並透過綜合座談暨圓桌交流，串聯公共衛生、基層醫療與社區，探討社會處方如何從國際經驗走向實際行動。

研討會期間亦將正式啟動國際期刊《Journal of Aging, Work & Wellbeing》（JAWW）並舉行Meet the Editors活動，建立高齡、工作與福祉研究持續與國際對話的平台；同時發表《當我們老後：活生生的法律》與《時間銀行：理念與實踐》兩本新書，從老後生活中的法律議題到社區互助與社會參與，讓研究成果進一步走入日常生活。

中正大學表示，面對超高齡社會，希望透過「設計長壽社會」，串聯研究、政策、教育與社會實踐，重新思考不同世代如何工作、學習、生活與參與社會。當高齡不再只是需要被解決的問題，我們才能進一步思考，如何設計一個讓不同年齡都能持續學習、參與並發揮價值的社會。

中正大學在「台北國際照顧博覽會」設置兩大主題館，聚焦長壽社會的學習與社會處方。副總統蕭美琴今日特地參觀中正大學「未來無界學習館」，與中正大學校長蔡少正相見歡。（圖／中正大學提供）

中正大學主辦的「2026設計長壽社會」，今日上午在台北南港展覽館由中正大學校長蔡少正揭開序幕，國際創新長壽社企公司（TICA）董事長暨宏碁集團創辦人施振榮應邀出席。（圖／中正大學提供）

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