鄰近北士科！銘傳大學攜手輝達、戴爾培育人才 部署產業級AI環境

銘傳大學鄰近北投士林科技園區，今天宣布與輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）合作培育人才，部署超過30台高階顯卡電腦設備，讓師生在校內就能接觸產業級AI運算環境。

銘傳大學今天舉辦記者會，校長李選士宣布以系統化方式投入高階顯卡與電腦設備，成立Nvidia AILab，提供學生更好的AI實作環境。其中包含超過30台GeForce RTX 5090的高階顯卡電腦，數量號稱全台之最。

NVIDIA台灣區資深協理邾亦為在記者會中表示，AI正從聊天、推理快速發展至Agentic AI（代理式人工智慧，具備自主規劃、串接工具與執行複雜任務能力），未來學生需要掌握新的AI知識與工作流程，尤其是整合地端與雲端的Hybrid Workflow（混合工作流，指結合AI自動化與人工審核、參與的工作流程），現階段正是大學建置AI算力與實作環境的重要時機。

Nvidia將與銘傳共同推動課程，讓學生在校期間即可接觸AI實作。邾亦為並提到，隨著未來AI產業與應用端廠商逐步聚集北士科，人才與AI應用需求也將持續增加，期待與銘傳在人才培育、教學及研究方面深化合作。

銘傳大學也導入「共享式算力」觀念，集中建置高階設備，提供跨課程、跨學院共同使用，提高利用效率，並降低重複採購與閒置風險。

銘傳全球教育系統總校長李銓期許，透過這次與Nvidia、Dell的三方合作，能讓學生結合專業能力與AI，提升國際移動力與職場競爭力。

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