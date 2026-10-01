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南部唯一！中山大學獲核定無人機國家級中心

中央社／ 記者林巧璉高雄1日電

國立中山大學獲教育部核定成立南區唯一「無人機國家級區域中心」，並取得「商用軍規無人機關鍵技術與應用」及「無人機足球國家級區域中心建置」2項計畫，將培育跨域人才。

中山大學今天發布新聞稿表示，在此次競爭型專案中，一舉拿下2大指標計畫，透過3年期的遞進式培育策略，全面解決國內無人機產業高階研發與實務操作人才斷層的現況，期能建立南台灣最重要的無人載具前瞻技術與實戰人才聚落。

中山大學校長李志鵬表示，建立自主技術能力及推動國防自主是當前科技發展方向，學校此次通過評選，將進一步整合產、官、學、研資源，建立從教育培育、競賽實作、專業證照、技術研發至產業就業的產學對接機制。

校方指出，此次勝出關鍵因素之一是西子灣校區周邊具海、陸、山多元地形，可作為無人機實證場域。商用軍規計畫將運用複雜地形及天候進行操作驗證，培育自主研發、系統整合及實務操作人才，並銜接校內「自主無人機與AI機器人研究中心」既有研發成果。

中山大學表示，研發團隊目前已掌握超過100公里的1080p高畫質影音傳輸技術，並具備抗干擾、AI自主任務執行及自動起降等功能，相關技術將導入中心課程及實作教學。

此外，無人機足球計畫則將競賽結合飛行操控、機電工程、系統設計及AI，推動「飛、修、研、裁」階梯式人才培育，並透過多場域競賽及AI輔助賽務系統，培養操控、維修、系統整合及團隊協作能力，輔導學生取得專業證照。

中山大學表示，未來將深化與資通訊、航太、國防及安防產業合作，透過產學媒合協助具備高階飛行操控及保修能力的學生投入產業，擴充無人機產業人才供給。

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