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政大仲尼教學獎10周年 創辦人：AI時代知識無法壟斷、教師要走出神壇

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大舉行「115學年度仲尼教學獎頒獎典禮暨10週年紀念」。校長李蔡彥（左起）與本屆獲獎教師陳鎮洲、林果顯、林質心與仲尼基金創辦人李瑞華。圖／政大提供
政大舉行「115學年度仲尼教學獎頒獎典禮暨10週年紀念」。校長李蔡彥（左起）與本屆獲獎教師陳鎮洲、林果顯、林質心與仲尼基金創辦人李瑞華。圖／政大提供

國立政治大學日前舉行「115學年度仲尼教學獎頒獎典禮暨10週年紀念」。台灣史研究所副教授林果顯，將智慧科技融入歷史教學、引導學生建立國際視野與在地認同，獲本屆「仲尼傑出教學獎」；經濟學系副教授陳鎮洲與英國語文學系副教授林質心，分別長期致力於經濟學生活化教學及深耕教學成長社群，獲頒仲尼優良教學獎。

仲尼基金創辦人、教授李瑞華則分享，10年前深感教育界普遍缺乏高額且真正重視教學的實質獎項，因而決定創立仲尼獎。獎項的價值不在於金額多寡，而是結合獲獎人的教學熱情，帶動更多教師重視教學。

但李瑞華也說，面對AI浪潮衝擊，知識傳播已被翻轉，教師不再能壟斷知識，必須走出神壇回歸教育傳道、授業、解惑的本質。

林果顯也分享教學心路歷程。他說，身為副教授乃處於一種「未完成」的狀態，課堂上的緊張感，反而讓他更能同理學生在面對社會框架與個人理想間的掙扎與探索。

林果顯也強調，傳統歷史學訓練要求的批判思考與追本溯源，在AI時代更顯關鍵。歷史學賦予學生重新認識自己與構建世界視野的能力，引導學生與自己一同向過去探索台灣的定位與價值，並培養包容多元的勇氣與智慧。

政大仲尼教學獎創設於2016年，表彰熱情投入教學、啟發學生獨立思辨與正向價值觀的傑出教師。政大校長李蔡彥也表示，過去10年，學校透過制度支持與獎項鼓勵促成教師全力投入教學，個人在學術上的突破與生命長度固然有限，但若能將知識與態度傳授給下一代，對社會所產生的深遠影響將遠超越個人成就。

李蔡彥也強調，仲尼獎10年來持續發掘將傳道精神發揮得淋漓盡致的優質教師，讓政大樹立起高等教育的教學典範。

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