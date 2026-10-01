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不用滑鼠可操控電腦 興大材料系開發AI體感智慧衣

中央社／ 台中1日電

國立中興大學材料科學與工程學系今天公布開發「AI體感智慧衣」，利用紡織材料與人體活動產生的自然靜電感測動作，不用碰滑鼠、鍵盤，只要揮動手臂就能切換電腦畫面。

中興大學今天召開記者會，會中發表由材料科學與工程學系特聘教授賴盈至研究團隊開發的「AI體感智慧衣」，利用紡織材料與人體活動產生的自然靜電感測動作，再透過機器學習辨識，將揮手、抬腿等身體動作轉換成電腦控制指令。相關研究已發表於知名國外期刊Advanced Science。

賴盈至表示，現有穿戴式感測裝置多需搭載電池及多種電子元件，不僅增加重量，也可能影響衣物原有的柔軟度及活動性。研究團隊因此從日常穿著的衣物出發，利用紡織材料與人體活動產生的自然靜電，設計輕量、柔軟的感測系統，讓衣服本身成為人體動作與數位裝置之間的介面。

當使用者揮手、抬腿或彎曲手肘時，衣服上的感測元件會隨人體活動產生不同的訊號，訊號再以無線方式傳送至電腦，透過機器學習辨識不同動作，進一步轉換為數位控制指令。

除了動作辨識，如何維持實際穿著的舒適性，也是智慧衣設計的重要考量。賴盈至說，這套系統採用柔性、可彎折且輕量的材料，取代傳統較為堅硬的半導體及金屬元件，感測元件與線路可隨人體活動彎曲，並具備耐水洗特性，降低電子元件對穿著舒適度的影響。

研究團隊成員興大材料系博士生彭偉臣指出，智慧衣的感測元件可直接利用人體活動產生訊號，不需另外使用電池為感測器供電，製作方式也以可大量製造的紡織與柔性材料為主，未來將朝實際穿戴及商品化方向發展。除目前已完成的簡報及遊戲控制，後續也可望延伸至AR、VR、教育、遠端互動及虛擬環境等領域，讓人與數位世界的互動不再侷限於滑鼠、鍵盤或搖桿。

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