文化大學追蹤艾氏樹蛙 揭冰河時期島嶼演化線索

中國文化大學與日本多所大學合作，追蹤分析台灣、石垣島、西表島等地的艾氏樹蛙族群，發現即使冰河時期海平面下降、產生陸橋接觸，族群保有各自的遺傳特徵，差異並未消失。

文化大學今天發布新聞稿，生命科學系教授陳怡惠、副教授巫奇勳和日本琉球大學、京都大學、日本國立科學博物館研究團隊合作，從艾氏樹蛙族群遺傳研究切入，運用全基因組分析比較台灣、石垣島及西表島族群，追蹤不同島嶼族群的遺傳分化，論文刊登於中研院發行的國際期刊Zoological Studies（動物研究學刊）

研究發現艾氏樹蛙在石垣島、西表島、台灣北部、台灣中部各自形成主要遺傳群，累積各自的遺傳特徵。

其中石垣島、西表島族群在演化早期即已產生分化。研究推測，更新世冰期海平面下降期間，兩島可能因陸橋再次產生接觸，族群之間也曾發生少量基因交流，但遺傳差異並未因此消失。

研究團隊指出，島嶼生物的族群分化除了受到地理隔離影響，棲息環境及物種本身的生態特性，也可能影響不同族群之間的基因交流。

台灣與日本琉球群島的艾氏樹蛙雖屬同一物種，但從全基因組資料可以看見不同地區族群的演化歷程。相較於僅從地理分布或部分基因觀察族群關係，這次透過更完整的基因組資料，讓研究團隊能進一步理解不同島嶼族群的遺傳結構與演化關係。

研究團隊未來將進一步探討兩棲類、爬行類等島嶼生物的族群演化與遺傳分化，透過不同物種的比較，了解島嶼環境與生物特性如何共同影響族群的演化歷程。

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