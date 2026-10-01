文化大學追蹤艾氏樹蛙 揭冰河時期島嶼演化線索

中國
與日本多所大學合作，追蹤分析台灣、石垣島、西表島等地的艾氏 文化大學 族群，發現即使冰河時期海平面下降、產生陸橋接觸，族群保有各自的遺傳特徵，差異並未消失。 樹蛙
文化大學今天發布新聞稿，生命科學系教授陳怡惠、副教授巫奇勳和日本
大學、京都大學、日本國立科學博物館研究團隊合作，從艾氏樹蛙族群遺傳研究切入，運用全基因組分析比較台灣、石垣島及西表島族群，追蹤不同島嶼族群的遺傳分化，論文刊登於中研院發行的國際期刊Zoological Studies（動物研究學刊） 琉球
研究發現艾氏樹蛙在石垣島、西表島、台灣北部、台灣中部各自形成主要遺傳群，累積各自的遺傳特徵。
其中石垣島、西表島族群在演化早期即已產生分化。研究推測，更新世冰期海平面下降期間，兩島可能因陸橋再次產生接觸，族群之間也曾發生少量基因交流，但遺傳差異並未因此消失。
研究團隊指出，島嶼生物的族群分化除了受到地理隔離影響，棲息環境及物種本身的生態特性，也可能影響不同族群之間的基因交流。
台灣與日本琉球群島的艾氏樹蛙雖屬同一物種，但從全基因組資料可以看見不同地區族群的演化歷程。相較於僅從地理分布或部分基因觀察族群關係，這次透過更完整的基因組資料，讓研究團隊能進一步理解不同島嶼族群的遺傳結構與演化關係。
研究團隊未來將進一步探討兩棲類、爬行類等島嶼生物的族群演化與遺傳分化，透過不同物種的比較，了解島嶼環境與生物特性如何共同影響族群的演化歷程。
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
2026-10-01 09:08
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。
2026-10-01 10:26
你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
2026-10-01 08:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
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