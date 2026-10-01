台大設置半導體製程研究場域 無塵室開放各校師生

台灣大學接受國科會補助新台幣3億元，設置新的
半導體 無塵室，涵蓋解析度可達8奈米的電子束微影、奈米材料與半導體元件量測設備等，開放各校師生共享研發平台。 製程
台灣大學今天舉行記者會，介紹半導體學院最新的先進半導體製程研究場域，一共有11台先進設備，主要支援8吋晶圓製程。
國科會半導體核心設施建置專案計畫辦公室召集人、暨南大學校長武東星表示，過去學界設備常被詬病跟不上時代，政府在全台各地支持設置7個半導體學院，
是其中之一。他強調，計畫特點是雖然設在台大，但全台大學師生團隊只要對半導體研究有興趣，都可經由網站一站式申請。 台大
台大重點科技學院院長吳志毅表示，以前台大不是沒有無塵室，只是分散各處，「這裡一些，那裡一些，沒有群聚效益。」經由國科會計畫支持3億元經費，加上校方挹注1億元，把整個半導體設備更新到可與國外名校競爭，支援各校半導體研究，共同培育人才。
根據台大提供的資訊，新建製的設備包括涵蓋解析度可達8奈米的電子束微影、原子層薄膜沉積與蝕刻、奈米材料與半導體元件量測設備等，提供從元件製作、製程開發到分析驗證的一站式服務。
台大已與台積電、力積電、鈺創、富采、瑞儀、群創、閎康等企業合作，產學合作金額達約8400萬元。主要研究議題包含先進半導體製程技術與設備開發、AI運算電子元件、矽光子與先進光電元件等，並與美國賓夕法尼亞大學共同推動跨國專題研究。
台灣大學1日舉辦記者會，宣布設置新的半導體製程無塵室，開放各校師生共享研發平台。中央社
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
2026-10-01 09:08
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。
2026-10-01 10:26
你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
2026-10-01 08:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
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