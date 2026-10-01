世新大學爭議事件簿／裁系辦、添娛樂設施、身分查驗 3連爆延燒一次看

世新大學近期校務爭議連環爆，從裁撤系辦、縮減行政人力，到圖書館增設PS5、KTV等娛樂設施，再到學生舉辦說明會當天，校方突然實施「入校身分查驗演練」，一連串措施引發學生與校友質疑。台灣學生聯合會也公開要求教育主管機關介入，教育部則表示，若校方與師生溝通情況不佳，將組成專案小組到校訪視。

示意圖／AI生成

爭議一／系辦裁撤、AI客服上線 學生憂行政服務縮水

世新大學推動組織調整，將原本各系獨立的系辦公室整併為聯合院辦，原先服務各系的行政人員也被重新配置，引發不少學生反彈。

有學生在Dcard發文表示，過去系上活動若需要申請場地、跑行政流程，只要向熟悉系務的系秘書提出需求即可，如今部分業務則必須由學生自行操作系統、跑公文流程，或再向其他單位詢問。

學生也反映，雖然校方提供AI系統協助查詢行政事務，但實際使用時，不少問題仍可能出現「資料不足」等回覆，難以完全取代原本系辦第一線服務。

此外，原本部分系所配置多名行政人員，整併後能實際協助各系的秘書人力減少，且新配置人員未必熟悉各系運作，學生擔憂未來不僅行政效率下降，也可能讓老師及學生承擔更多原本由行政人員處理的工作。

台灣學生聯合會也指出，系辦並非只是行政窗口，而是學生處理課務、活動及日常庶務的重要第一線；當行政人力縮減、權責變得模糊，實際承擔成本的仍是第一線師生。

爭議二／教學資源喊不足 圖書館卻添PS5、KTV

就在系辦人力調整引發爭議之際，世新大學圖書館六樓也完成整修，新增PS5遊戲主機、串流平台影音專區，以及電話亭KTV等設施，再度引發校內對資源配置的討論。

部分學生認為，新設施增加校園休閒空間，也算看見學費投入之處；但另一派學生及學者則質疑，在行政人力遭縮減、部分教學設備與軟體資源仍被反映不足的情況下，校方卻優先投入經費建置娛樂設施，資源分配是否失衡。

更有學生質疑，部分課程所需正版軟體不足，教學硬體也有更新需求，校方此時添購遊戲主機及設置KTV，難免讓人產生「錢到底用在哪裡」的疑問。

對此，世新大學表示，圖書館功能已不再侷限於借還書、閱讀及自習，傳播教育也包含聲音、影像、遊戲與互動內容，希望透過影音空間、遊戲設備及電話亭KTV，讓學生接觸不同形式的媒體內容，同時滿足交流與休憩需求。

校方強調，娛樂與學習並非彼此衝突，關鍵仍在於空間分區及管理。

爭議三／學生發聲當天 突襲「入校身分查驗」點燃怒火

隨著校務爭議持續延燒，世新學生會及學生團體舉辦師生座談、宣講活動，希望針對系辦裁撤及行政改革等問題與校方對話；沒想到活動前一晚，校方突然宣布隔日進行「入校身分查驗演練」，要求進入校園者出示相關證件。

由於演練時間恰好與學生發聲活動重疊，引發學生團體質疑，校方是否在敏感時機加強校園管制。相關措施曝光後，也有不少學生在社群平台表達不滿。

台灣學生聯合會認為，若重大校務政策都由少數管理階層決定，第一線師生只能等到政策上路後才透過社群發聲，反映的已不只是行政問題，也涉及校務治理與師生參與機制。

對此，世新大學表示，校園並非完全開放空間，近期曾發生校外人士未經確認進入校園，甚至有人冒充校方人員進入教室從事商業宣傳，因此安排身分查驗演練，是為測試校園安全措施實際運作情況。

校方也強調，演練「並非針對特定學生、學生團體或特定活動」，並表示尊重師生依法表達意見及參與校園公共事務的權利。

教育部要求加強溝通 不排除組專案小組訪視

對於世新大學近期一連串爭議，教育部表示，已要求校方針對校務改革與師生充分溝通、了解實際需求，並審慎檢視相關措施。

教育部指出，大學基於校務發展與實際運作需求進行組織及行政調整，雖屬大學自主範疇，但政策規劃及推動仍應考量學生學習、教師教學及行政服務需求，並妥善規劃配套與過渡措施。

若後續校方與師生溝通仍未改善、無法凝聚校內共識，教育部不排除組成專案小組赴校訪視，以維護學生受教權益及校務正常運作。

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