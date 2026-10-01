國台交前進馬來西亞、新加坡 亞洲巡演以樂會友

國立台灣交響樂團將展開「聽見台灣-2026 NTSO以樂會友亞洲巡演」，前進馬來西亞國油管弦樂廳及新加坡濱海藝術中心音樂廳演出，並將與當地音樂家交流。

國台交這次亞巡邀請台灣中生代指揮家莊東杰擔任指揮，莊東杰已多次與國台交合作，曾獲2015年哥本哈根馬爾科國際指揮大賽首獎，2021年起擔任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監及安妮莉絲．布羅斯特音樂廳（Anneliese Brost MusikforumRuhr）藝術總監。今年剛卸任該職務。

國台交這次亞巡曲目深具台灣特色，其中旅美作曲家張菁珊為國台交80週年團慶創作的「八十新章」取材「梅花操」、「天公落水」等經典民謠，將民間記憶融入交響樂章。已故台灣作曲家蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」也在主要曲目之列，短短4分鐘的音樂溫暖純淨，都能代表台灣的聲音。

台灣2場行前音樂會鋼琴家將由嚴俊傑擔綱，演出蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」。馬來西亞國油管弦樂廳的海外巡演則由馬來西亞鋼琴家王文升（VincentOng）擔綱演出。

新加坡濱海藝術中心音樂廳演出則邀請新加坡國立大學楊秀桃音樂學院副教授、鋼琴家張小惠擔任鋼琴獨奏，也將攜手新加坡交響樂團合唱團及聲樂獨唱家們共同演出貝多芬「合唱幻想曲」，透過經典樂作開展國際音樂交流。

國台交「聽見台灣-2026 NTSO以樂會友亞洲巡演」10月3日將在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，10月4日在國家音樂廳舉行2場行前音樂會。10月12日前進馬來西亞國油管弦樂廳，10月14日在新加坡濱海藝術中心音樂廳演出。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

馬來西亞 新加坡 交響樂團 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往