國台交前進馬來西亞、新加坡 亞洲巡演以樂會友

國立台灣
將展開「聽見台灣-2026 NTSO以樂會友亞洲巡演」，前進 交響樂團 國油管弦樂廳及 馬來西亞 濱海藝術中心音樂廳演出，並將與當地音樂家交流。 新加坡
國台交這次亞巡邀請台灣中生代指揮家莊東杰擔任指揮，莊東杰已多次與國台交合作，曾獲2015年哥本哈根馬爾科國際指揮大賽首獎，2021年起擔任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監及安妮莉絲．布羅斯特音樂廳（Anneliese Brost MusikforumRuhr）藝術總監。今年剛卸任該職務。
國台交這次亞巡曲目深具台灣特色，其中旅美作曲家張菁珊為國台交80週年團慶創作的「八十新章」取材「梅花操」、「天公落水」等經典民謠，將民間記憶融入交響樂章。已故台灣作曲家蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」也在主要曲目之列，短短4分鐘的音樂溫暖純淨，都能代表台灣的聲音。
台灣2場行前音樂會鋼琴家將由嚴俊傑擔綱，演出蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」。馬來西亞國油管弦樂廳的海外巡演則由馬來西亞鋼琴家王文升（VincentOng）擔綱演出。
新加坡濱海藝術中心音樂廳演出則邀請新加坡國立大學楊秀桃音樂學院副教授、鋼琴家張小惠擔任鋼琴獨奏，也將攜手新加坡交響樂團合唱團及聲樂獨唱家們共同演出貝多芬「合唱幻想曲」，透過經典樂作開展國際音樂交流。
國台交「聽見台灣-2026 NTSO以樂會友亞洲巡演」10月3日將在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，10月4日在國家音樂廳舉行2場行前音樂會。10月12日前進馬來西亞國油管弦樂廳，10月14日在新加坡濱海藝術中心音樂廳演出。
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
2026-10-01 09:08
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生展現運用AI創作學習成果！在助理教授范立揚指導下，學生參加「2026英國GBCA全球最佳創意獎秋季賽」，將AI技術應用於動漫影片與視覺藝術創作，獲得1面金獎、2面銀獎佳績。學生克服AI生成動畫畫面不一致的技術瓶頸，並透過反覆調校指令與參數，將科技創作與青春情感、關心環境等人文敘事完美結合。
2026-10-01 10:26
你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。
馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲
這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。
這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。
2026-10-01 08:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
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