裁系辦卻添購KTV世新大學爭議頻傳 教部：若溝通不良將到校訪視

學生日前指控世新大學裁撤系辦公室，卻於圖書館添購包廂KTV、遊戲主機等，要求師生改使用校園AI處理行政問題，引發學生反彈。教育部今晚表示，已要求世新大學針對近期的校務改革問題與師生充分溝通，若溝通情況不彰，將組成專案小組到學校訪視。

世新大學日前爆發裁撤系辦爭議，校方昨日又宣布「入校身分查驗演練」，時間恰好位於學生訴求時段。台灣學生聯合會今天表示，近期世新大學校務形同大失控，要求教育主管機關在大學治理出現重大爭議時站出來監督，以維護師生權益。

教育部表示，已要求世新大學針對近期的校務改革問題與師生充分溝通、了解師生實際需求，並審慎檢視相關措施。若學校與師生的溝通情況不彰，未凝聚取得校內共識，將組成專案小組到校進行訪視，以維護學生受教權益及校務正常運作。

教育部也重申，大學基於校務發展及實際運作需要的組織及行政調整雖屬自主事項，但相關措施規劃與推動，仍應充分考量師生學習、教學及行政服務需求，循序漸進推動並妥予配套過渡。

世新大學今天也表示，尊重師生依法表達意見及參與校園公共事務的權利，並支持以公開、理性、互相尊重之方式進行溝通與交流。又校園安全管理措施與師生意見表達權利並不衝突，將持續在維護校園安全、保障正常教學與行政運作，以及尊重多元意見表達之間，審慎取得平衡。

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