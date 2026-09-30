崑山科大世界綠色大學評比 挺進全球前9%

2026世界綠色大學評比結果揭曉，崑山科技大學在全球105國、1745所參與大學中脫穎而出，一舉躍升至全球第156名（前9%），締造自2022年參賽以來連續四年大幅進步佳績，更是南部唯一入榜的私立科技大學。

台灣在2026世界綠色大學評比中共計有32所學校入榜，崑山科技大學今發布上述喜訊，

該校今年為第四度參與競賽，全球總排名從2022年406名（前38%），2023年躍升到356名（前30%），2024躍升至314名（前21%），2025再躍升至223名（前12%），今年再躍升至156名（前9%）。

崑山科大校長李天祥表示，學校將淨零排放與SDGs（永續發展目標）深植於中長期校務發展及課程規畫中，持續深化校園永續政策。學校於去年3月完成校園溫室氣體盤查、減碳分析及認證揭露報告書，並於同年12月發表新版永續報告書，建立完善的環保基礎數據與管理體系。憑藉全方位耕耘，校方今年世界綠色大學評比中，在「基礎建設」、「能源與氣候變遷」、「水資源」、「廢棄物處理」、「交通運輸」、「教育研究」及「治理與數位化」等7大指標表現皆顯著提升。

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