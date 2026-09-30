沒證件不准進門！世新全面盤查引爆怒火 女主播失望嘆：身為校友難接受

世新大學近日爭議連環爆，繼先前裁撤系辦公室、圖書館添購包廂KTV和遊戲主機，卻無法替學生提供正版軟體，今再傳出入校一律查驗證件引爆學生怒火。身為校友的主播劉芯彤也看不下去，她感嘆畢業多年後，卻有一天需要發文提醒母校「請讓學生好好說話」，哀嘆「對世新有感情，今天才這麼失望」。

針對世新裁撤系辦、行政人力縮減，甚至有學生反映正版軟體不足、被迫安裝盜版軟體才能滿足教學及作業需求，台灣學生聯合會今（30）日表示，世新的校務形同失控，要求教育部在大學治理出現重大爭議時出面監督。

此外，世新昨（29）日更突襲宣布今日「入校身分查驗演練」，若無法出示相關證件無法入校，時間恰好落在學生要站出來訴求的敏感時段。校方此舉瞬間點燃學生怒火，紛紛在Threads發文痛批，而根據「三立新聞」報導，「世新大學學權前進陣線聯盟」總召林承熙今也在校內抗議，直呼「學校高層到底在怕什麼？」

另外，畢業於世新新聞系的主播劉芯彤也在Threads發文聲援學弟妹，她坦言想不到畢業多年後，卻需要發文提醒母校「請讓學生好好說話」，不禁感嘆「身為校友，我看了真的很難接受」。

談到世新近日爭議連環爆，劉芯彤表示，世新既然培養新聞人才，更應該明白自己同樣需要接受檢視。她提到新聞教育時談的新聞自由、第四權，以及如何監督權力並讓不同聲音被聽見，如今學生將問題指向學校時，「校方願意用同樣的標準面對嗎？」

劉芯彤直言，面對爭議，如何釐清事實、公開資訊、回應當事人的疑問，提出具體處理方式，都是傳播專業應該發揮的。如今世新爆發連環爭議，校方的處理每個問題的方式都在替學生上一堂課，文末更感嘆「對世新有感情，今天才這麼失望」。

對於「入校身分查驗演練」引發爭議，世新澄清，演練是為精進校安措施，並非針對特定團體和活動。

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