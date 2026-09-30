校內爭議連環爆…敏感時機突襲式「入校查身分」惹議 世新回應了

世新大學裁撤系辦、縮減行政人力，學生團體今天舉辦座談和宣講活動，校方卻宣布「入校身分查驗演練」引發爭議。校方稍晚澄清，演練是為精進校安措施，並非針對特定團體和活動。

世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈。整修圖書館提供KTV等娛樂空間，也被質疑將校務資源用在非急迫性的地方。校方多次澄清，卻難以平息學生組織的怒火。

世新學生會今天中午舉辦師生對談說明會，場外的言論自由廣場並有學權團體宣講。但台灣學生聯合會（台學聯）中午發布聲明質疑，校方於昨天晚間突襲宣布「入校身分查驗演練」，時間恰好落在學生要站出來訴求的時段。

台學聯主張，師生有權知道學校怎麼決定，也有權參與影響自己的決定。當第一線師生只能在政策上路後，才能到社群發文求助，就不只是行政問題，而是校務治理出現嚴重的錯誤。

對此，校方今天稍晚以文字回應向媒體解釋，世新大學為非開放性校園，近期有多起校外人士未經確認進入校園，甚至有冒充校方人員進入教室進行商業宣傳。今天的入校身分查驗演練，是基於校園安全與教學秩序維護的必要，藉此了解實際運作情形，作為後續精進校園安全管理措施的參考。

校方強調，今天的演練「並非針對特定學生、學生團體或特定活動」，世新大學尊重師生依法表達意見及參與校園公共事務的權利，並支持以公開、理性、互相尊重的方式交流。

校方主張，校安管理與師生意見表達權利並不衝突，將持續在維護校園安全、保障正常教學與行政運作，以及尊重多元意見表達之間，審慎取得平衡。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

世新 活動 KTV 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往