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THE泰晤士世界大學排名 台大產學合作世界第一

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2027泰晤士高等教育世界大學排名（THE）於台灣時間今日上午7時公布，台大排名第126。圖／聯合報系資料照片
2027泰晤士高等教育世界大學排名（THE）於台灣時間今日上午7時公布，台大排名第126。圖／聯合報系資料照片

2027 泰晤士高等教育世界大學排名（THE）於台灣時間今日上午7時公布。本年度共2297所大學獲得排名，較THE 2026的2191所增加106所；國立台灣大學排名第126名，較上年度第140名進步14名。

台大表示，本年度THE世界大學排名中，五大評比構面得分均較上年度提升，其中產學合作（Industry）持續排名世界第一，教學（Teaching）、研究環境（Research Environment）及研究品質（Research Quality）、國際化排名或分數均有進步。

台大說明，過去一年，台大在研究創新、人才培育及永續發展等面向獲得多項國際肯定；在永續發展方面，2026年THE全球永續影響力評等名列世界第10名，創下台大歷年最佳成績以及台灣高等教育的新高；創新研發一項，於美國發明家學院公布的2025年全球獲美國專利百大大學中排名世界第46名，並居全台第一。

台大也指出，近年推動「台大國際引路人計畫」，入圍THE Awards Asia 2026「年度國際策略獎」決選；該計畫自2021年推動以來，已服務來自46個國家、超過500名國際學生，並與150個政府、企業及非政府組織合作，透過雙語實習及業師引導，協助國際學生培養就業力及跨文化素養，展現臺大培育國際人才及連結產官學資源的成果。

台大也說，對於各種國際機構的排名皆會虛心參酌，作為改進參考，未來將持續深耕關鍵重點議題研究，促進國際化與國際合作，努力提升研究影響力與國際聲望。也會持續善盡大學的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才。

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台大 大學排名 產學合作

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