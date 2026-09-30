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THE世界大學排名清大5年來最佳 研究生產力與產業指標近滿分

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學在2027THE世界大學排名升至全球351–375名，創5年來最佳，台灣排名第三。圖／清大提供
清華大學在2027THE世界大學排名升至全球351–375名，創5年來最佳，台灣排名第三。圖／清大提供

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education，THE）公布2027世界大學排名清華大學全球排名升至351–375名，創5年來最佳，台灣排名第三。今年5大評比項目均較去年進步，其中產業表現接近滿分，研究產出與高影響力論文表現也持續成長。

清華校務研究中心主任區國良表示，THE是全球最具指標性的大學排名之一，從教學、研究環境、研究品質、產業及國際視野五大面向衡量大學整體表現。

清大今年不僅全球排名向前，多項研究及產學數據也呈現長期成長。產業面向持續接近滿分，國際視野也是本次5大評比項目中進步幅度最大的一項。從整體數據可以看到清大近年在研究產出、研究品質、產學合作及國際連結上的累積成果。

清大指出，學校近年論文產出與高影響力研究表現穩健提升。THE「研究生產力」指標由81.5分升至99分、接近滿分；反映各學科前10%高影響力論文表現的「研究卓越」相關數值，在近4年中增加31.6%，「研究影響力」指標也持續上升。

產學合作方面，清大「產業」面向獲得99.9分、接近滿分，其中產業收入獲得100分、專利99.8分。近4年來，清大師均產業收入成長逾四成，引用清大論文的專利數量也成長超過170%，顯示研究成果與產業應用的連結持續深化。

「國際視野」是清大今年5大評比面向中增幅最大的一項。目前清華國際學生占比已超過兩成，國際教師占比達8.3%，國際合著論文占比則維持四成以上，反映校園國際化及跨國研究合作的成果。

清華大學研發長巫勇賢表示，清大近年透過「傑出人才發展基金」及「研究人才資源中心」強化研究人才延攬與培育，並以「十大亮點研究領域」整合跨院研究能量。「清華科技園」則延續既有產學合作基礎，進一步串連深科技成果轉化、新創及產業資源，讓研究從學術成果走向更廣泛的應用。

2027THE世界大學排名涵蓋118個國家及地區，全球共有2297所大學入榜。評比涵蓋教學、研究環境、研究品質、產業及國際視野5大面向，共18項指標。

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