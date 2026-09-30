世新大學裁系辦、圖書館添購遊戲機與KTV 台學聯轟：教育部都不管？

學生日前指控世新大學裁撤系辦公室，於圖書館添購包廂KTV、遊戲主機等，卻要求師生使用校園AI處理行政問題，認為是本末倒置。台灣學生聯合會今天則表示，世新大學的校務形同大失控，要求教育主管機關在大學治理出現重大爭議時站出來監督。

台學聯表示，開學這段時間，世新大學校務問題已經不是單一事件。系辦被裁撤、行政人力縮減，學生遇到問題被導向詢問AI，連課堂教室分配都會被迫衝堂，系辦不是單純的行政窗口，而是學生處理日常庶務的第一線，當行政人力被壓縮、權責不清，承擔成本的不是校方高層，而是每天要上課、做作業的師生。

再者，台學聯也指出，圖書館添購遊戲主機、KTV等娛樂空間，學生卻反映正版軟體不足，以新聞傳播聞名的大學，卻讓學生學習期間要安裝盜版軟體才能滿足教學及作業需求，資源配置受質疑；又學生會提出辦理師生說明會，但世新校方昨日突襲宣布「入校身分查驗演練」，時間恰好位於學生訴求時段，更傳出校方威脅學生，若有衝突行為，可能縮限其未來工作管道。

台學聯認為，若每一次重大校務調整，都由少數管理階層決定，第一線師生只能在政策上路後才於社群平台上求助，需要檢視的不只是世新大學的行政問題，而是校務治理出現嚴重的錯誤。強調師生有權知道學校的決定，也有權參與影響自己的決定。

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