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擊敗全球1900校 暨大擠進世界前25大綠色大學
「2026 UI GreenMetric世界綠色大學排名結果出爐，國立暨南國際大學以9262.5分在全球總排名第23名，較去年上升7名，為台灣第2名；其中更在治理與數位化居全台之冠，水資源與廢棄物也獲雙項滿分，持續維持國立綜合大學第1名。
暨大指出，2026 UI GreenMetric世界綠色大學排名，評比架構調整新增第7大構面「治理與數位化（Governance and Digitalization）」有110國共2016所大學參與，高於去年的1745所，該校仍以總分9262.5分排名全球第23名、全台第二。
今年世界綠色大學評比架構調增「治理與數位化」指標，評估大學永續領導架構、數位科技應用、資訊透明度與廉能誠信等面向，且占比高達11%，該校以長期累積的校園永續治理基礎、ESG與財務資訊揭露及智慧化校園數據管理架構取得高分。
暨大表示，該校在治理與數位化指標獲1075分（滿分1100分），得分率達97.73%，成為此次整體排名提升的重要亮點；另於「水資源管理（Water）」與「廢棄物處理（Waste）」則獲雙項滿分1100分與1700分，3項指標均居全台參賽大學第一。
其中，暨大推動中水回收、全校區水質即時監測、有機落葉堆肥與廚餘處理及3R（減量、再利用、回收）循環政策，布建屋頂太陽能光電系統、提升空調設備能效、電動綠色載具等，也推動組織溫室氣體盤查與自主減碳行動，轉型低碳校園。
暨大校長武東星說，今年全球參賽校數突破2千所，暨大排名仍由第30名提升至第23名，成國來自制度化治理、數位轉型及全體教職員工生的參與，未來將持續對接全球淨零排放趨勢，深化具台灣在地特色與國際影響力的綠色大學實踐。
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