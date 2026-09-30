教育部與台大合作 建置離岸風電人才培育基地

教育部為培育台灣離岸風電及綠能產業人才，於國立台灣大學29日舉辦「離岸風電產業人才培育基地」啟用活動，並由教育部次長朱俊彰及產官學代表共同出席，見證台大在離岸風電技術與跨領域人才培育上的成果。

在全球能源轉型與2050淨零碳排浪潮下，離岸風電產業已成為帶動國家產業升級與能源轉型的重要引擎。政府積極推動離岸風電產業發展，衍伸包含塔架、水下基礎、電力設施、海事工程、風機零組件等技術人才需求。

因此，教育部於2023年至2025年透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助台大新台幣1億元建置離岸風電產業人才培育基地（簡稱基地），並對應中南部離岸風電供應鏈產業聚落，率先於雲林台大分部設置風力機製造與運維訓練場域，投入現場操作技術人員培育。

台大校本部教學場域則是配合離岸風場開發商之人才需求，培育風機設計製造、水下結構製造、海事工程製造及工程規劃管理等人才。

朱俊彰表示，台大基地就像繩子把眾多夥伴學校串連起來，教育部期許未來基地持續發揮跨校整合與推動產學合作的重點任務，也期待企業與台大基地討論更多的人才培育與員工在職進修規劃。期待台大基地為台灣能源轉型建立一個新的里程碑。

台大長期投入風力發電研究，並透過台北、雲林二地教學場域，串聯高雄科大、虎尾科大、勤益科大、建國科大、東南科大等北中南夥伴學校及產業資源，投入「風力發電機製造與維運」、「水下基礎製造與維運」及「海事工程製造與操作」三大領域。

並於這些校內建置「準產線化」的教學場域，包含風力發電機系統實驗室、水下基礎結構實驗室、海事工程訓練中心、離岸風電設計中心及系統整合實驗室，透過實作導向課程與專題實作，規劃「基礎學理」、「工程設計分析」到「技術實作訓練」的完整培訓，兼顧在學學生及產業在職人員需求。

教育部表示，因應當前政府五大信賴產業政策與全球AI應用趨勢，教育部於2025年起推動「實作場域設備精進計畫」，持續協助學校擴充教學實作設備、深化產學合作，打造符合未來產業需求的人才培育環境，支撐國家永續發展與產業升級。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

離岸風電 台大 教育部 淨零 能源 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往