蛋白質也懂「複製貼上」陽明交大團隊發現蛋白質演化的簡約方法

複製（Ctrl+C）貼上（Ctrl+V）是電腦文書常使用的功能，國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授黃介嶸團隊，研究脊椎動物體內一段沒有結構的蛋白質區段，發現該類蛋白質演化，可藉由不斷「複製貼上」特定片段，逐步累積越來越完整的功能。

黃介嶸研究「半乳糖凝集素」這段沒有結構的蛋白，會聚集成像小水滴般的液滴，進而把細胞內的醣分子黏在一起，在身體免疫與細胞溝通中扮演關鍵角色。

陽明交大表示，過去科學家常認為，這種聚集能力高度依賴特定種類胺基酸，如同黏膠必須使用特定成分，才能提供足夠的黏合力。然而研究團隊比較大量生物資料的半乳糖凝集素後發現，不同生物使用的「材料」其實不一樣，例如人類的蛋白質較常出現酪胺酸，斑馬魚則較常使用色胺酸，但兩者都能成功發揮凝集的功能。

研究團隊實驗發現，真正重要的不是一定要使用哪一種胺基酸，而是取決於材料重複的數量。黃介嶸形容，演化傾向於在蛋白質序列中不斷「複製貼上」相同的氨基酸的片段。換句話說，演化並沒有執著於單一胺基酸，而是採取了更簡單有效率的「以量取勝」策略，只要把能發揮作用的小片段重複排列，就能累積足夠的凝集能力。

黃介嶸說，面對生物複雜的生理需求，蛋白質直接使用宛如電腦指令「Ctrl+C / Ctrl+V」的複製貼上機制，不斷疊加模組序列，透過單純增加模組重複的次數，不同物種最終都能獨立趨同演化出強大的凝集功能，展現了大自然在分子層次上的模組化設計智慧。

陽明交大也說，研究已刊登於《EMBO Reports》，打破了以往認為蛋白質功能必須精準設計的觀點，若科學家能借鏡這套大自然的程式碼，未來或許可設計出具有特定相分離特性的生醫高分子材料，或是針對異常相分離引起的疾病尋找新的標靶機制。

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