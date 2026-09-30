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政大百年暨雄鷹10週年 短影片競賽鼓勵AI創作

中央社／ 台北30日電

AI（人工智慧）衝擊學界，政治大學近期為慶祝建校100週年及政大雄鷹籃球隊成軍10週年，舉辦創意影片競賽，鼓勵使用AI創作90秒短片，總獎金達新台幣30萬元。

政治大學今天發布新聞稿指出，在資訊碎片化與短影音當道的時代，AI技術不僅是工具，更是突破想像的催化劑。「政大百年校慶暨雄鷹10週年創意影片競賽」特別鼓勵參賽者順應AI短影音熱度，將AI應用於腳本企劃、圖像視覺、影音生成或智慧配音等環節，製作直擊人心的90秒短片。

政大指出，競賽主題訂為「文武雙冠，雄鷹展翅」，徵件作品須扣合政大校史與雄鷹籃球隊的榮耀，截止日為民國116年1月31日，首獎獨得獎金10萬元，其餘獎項最低也有1萬元。所有得獎作品未來將有機會在政大雄鷹10週年的大型慶祝活動現場及官方公開平台上播映。

這項競賽由社團法人政治大學雄鷹會主辦、永豐商業銀行贊助，可採個人或最多3人團體報名。相關資訊可參考政大雄鷹官方網站。

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