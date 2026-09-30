政大百年暨雄鷹10週年 短影片競賽鼓勵AI創作

AI（人工智慧）衝擊學界，政治大學近期為慶祝建校100週年及政大雄鷹籃球隊成軍10週年，舉辦創意影片競賽，鼓勵使用AI創作90秒短片，總獎金達新台幣30萬元。
政治大學今天發布新聞稿指出，在資訊碎片化與短影音當道的時代，AI技術不僅是工具，更是突破想像的催化劑。「政大百年校慶暨雄鷹10週年創意影片競賽」特別鼓勵參賽者順應AI短影音熱度，將AI應用於腳本企劃、圖像視覺、影音生成或智慧配音等環節，製作直擊人心的90秒短片。
政大指出，競賽主題訂為「文武雙冠，雄鷹展翅」，徵件作品須扣合政大校史與雄鷹籃球隊的榮耀，截止日為民國116年1月31日，首獎獨得獎金10萬元，其餘獎項最低也有1萬元。所有得獎作品未來將有機會在政大雄鷹10週年的大型慶祝活動現場及官方公開平台上播映。
這項競賽由社團法人政治大學雄鷹會主辦、永豐商業銀行贊助，可採個人或最多3人團體報名。相關資訊可參考政大雄鷹官方網站。
複製（Ctrl+C）貼上（Ctrl+V）是電腦文書常使用的功能，國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授黃介嶸團隊，研究脊椎動物體內一段沒有結構的蛋白質區段，發現該類蛋白質演化，可藉由不斷「複製貼上」特定片段，逐步累積越來越完整的功能。
台大圖書館上周三起舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，台大前校長管中閔今天在臉書表示，這次的特展和捐贈儀式，是除了7月底的退休研討會之外，「我學術生涯的另一個特別的句點」。
英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education，THE）公布2027世界大學排名，清華大學全球排名升至351–375名，創5年來最佳，台灣排名第三。今年5大評比項目均較去年進步，其中產業表現接近滿分，研究產出與高影響力論文表現也持續成長。
學生日前指控世新大學裁撤系辦公室，於圖書館添購包廂KTV、遊戲主機等，卻要求師生使用校園AI處理行政問題，認為是本末倒置。台灣學生聯合會今天則表示，世新大學的校務形同大失控，要求教育主管機關在大學治理出現重大爭議時站出來監督。
「2026 UI GreenMetric世界綠色大學排名結果出爐，國立暨南國際大學以9262.5分在全球總排名第23名，較去年上升7名，為台灣第2名；其中更在治理與數位化居全台之冠，水資源與廢棄物也獲雙項滿分，持續維持國立綜合大學第1名。
環球科大教師控訴等了兩年討不回56萬欠薪，教育部開罰明道大學董事500萬元敗訴，大專院校退場邁入深水區，當學校拋出「共體時艱」的減薪同意書時該簽還是不簽？教團列出血淋淋經驗指出，過去沒有任何一所私校，能靠減薪免於退場！
若被學校逼簽減薪文件，律師提醒注意「三要三不」自保字眼，確保教師薪資請求權利，不會遭受不當剝奪。
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