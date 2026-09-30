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台大圖書館特展有亮點 管中閔：我學術生涯另一個特別的句點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大圖書館上周三起舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，管中閔（右）出席捐贈和特展開幕儀式。圖／取自管中閔臉書
台大圖書館上周三起舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，管中閔（右）出席捐贈和特展開幕儀式。圖／取自管中閔臉書

台大圖書館上周三起舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，台大前校長管中閔今天在臉書表示，這次的特展和捐贈儀式，是除了7月底的退休研討會之外，「我學術生涯的另一個特別的句點」。

管中閔表示，台大圖書館整理他捐贈的藏書後，並辦了特展。展品除了一批他挑選過的計量，數學，統計和一些工程相關的書籍，還有他過去的筆記與學生時期的論文。這次捐贈書籍能夠順利完成，特別感謝館長、教授林奇秀的促成與幫助；「對於這批精心收集的書最後能有個好歸宿，我感到特別開心」。

台大圖書館選在秋分之日辦了捐贈和特展開幕儀式。管中閔表示，儀式當天不少他以前的同仁和過去的學生特別抽空來參加，讓他非常感動。如果大家正好有時間去台大，歡迎抽空去圖書館看看，展覽至11月1日結束。

台大圖書館舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，展覽至11月1日結束。圖／取自管中閔臉書
台大圖書館舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，展覽至11月1日結束。圖／取自管中閔臉書

台大圖書館舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，展覽至11月1日結束。圖／取自管中閔臉書
台大圖書館舉辦「經濟計量學者的書架 — 管中閔教授贈藏書展」，展覽至11月1日結束。圖／取自管中閔臉書

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