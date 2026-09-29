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大葉大學引導學生思考空間議題重賦老眷村新生 獲1創意獎3佳作

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學空間設計學系學生參加全國競賽，4件作品獲獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學空間設計學系學生參加全國競賽，4件作品獲獎。記者簡慧珍／攝影

大葉大學空間設計學系學生參加全國競賽，4件作品獲獎，校方認為教學從地方文化、歷史脈絡、環境永續等不同面向思考空間議題，引導學生提出觀點與設計，終能在校外賽事脫穎而出。

空設系四年級學生黃佩誼以「聚落重生之境－光與地景交織　重構聚落感知」，同時獲得社團法人新北市建築師公會「115年新北市建築師公會學生競圖」優選、獎金1萬元，及台灣室內空間設計學會「2026年第二十屆大學院校室內設計／空間設計系學生競圖大賽」佳作。

黃佩誼今表示，在老師賴宏軒指導下，她的作品從「感知容器」概念出發，保留陽明山松柏村的既有建築外殼與聚落紋理，透過嵌入、增生與穿透等空間操作，重新將光、風、霧與地形帶入使用者感知，同時以行走路徑串聯聚落的空間節點，讓歷史可經由身體經驗重新被感受與使用，延續地方記憶。

空設計學生戴宇汶同樣選擇陽明山松柏村作為基地，作品命名「拾光木序」，透過模矩化木構樑柱、可拆解的乾式工法，降低施工對基地生態的干擾，順應既有地形與等高線配置空間，透過壓低的斜屋頂與下挖的浴池創造空間收縮與釋放，將聚落、百壽梯與日月池等基地記憶轉化為空間語彙，讓使用者在行走與停留之間，感受松柏村的歷史遺跡、山林與自然光線。

戴宇汶說，感謝老師章順敏指導，這件作品獲茂森木業、社團法人中華全球建築學人交流協會主辦的「2026森獎」全國大專院校空間設計暨傢俱設計競賽，得到空間設計類「創意獎」，獎金5千元。

空設系學生王羽婕同樣以陽明山松柏村為設計主體，讓逐漸閒置的眷村聚、原有生活機能與當代活動產生斷裂的問題，在歷史、文化體驗與當代生活重新在同一場域中共存，賦予老聚落新的使用可能。她說，老師賴宏軒指導她這件「遺跡重構－與山林共生的生活聚場」，得到台灣室內空間設計學會「2026年第二十屆大學院校室內設計／空間設計系學生競圖大賽」佳作。

此外，賴宏軒也指導學生施懿珊把水湳機場的「飛行軌跡」化作路徑設計意象，將圖書館重新想像為一座巨大的知識運輸站。這件「降落後的漫遊　水湳機場歷史的空間轉譯」得到團法人新北市建築師公會「115年新北市建築師公會學生競圖」佳作，獎金5千元。

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