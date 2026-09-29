清大四名副校長發公開信 呼籲恪守行政中立、校長爭議回歸制度審議

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒，清大今舉行全校開學後首次行政會議，會中，校內四名副校長呂平江、張祥光、嚴大任和邱博文共同署名發給全校行政會議人員一封信，希望大家恪守行政中立，並讓該事件回歸法定制度，與清大共度挑戰。

信中提到，高為元在第二任期開始後參與海外大學校長遴選一事，在校內外引起廣泛討論，各方意見紛陳。一所大學的底蘊不在於它從未遭遇爭議，而在於它如何面對爭議。此刻最重要的，是讓清大回到制度的軌道上，以理性與團結面對挑戰，讓學校持續前行。

信中說，這段期間多名院士、遴選委員、資深師長及校友相繼發表諍言，同時有師生校友與社會各界，期盼校務穩定發展，有的更以捐款表達對學校的信心。無論是深刻的批判檢討，或是對學校未來的殷切期許，出發點皆源自對清大聲譽與公共價值的珍惜。大家都深知此刻團隊的核心職責，就是恪守行政中立，讓爭議全面回歸校內既有法定制度與民主程序審慎處理。

信中提到，目前應依法行政，回歸制度。校務會議是處理此事的法定機制，行政團隊的角色是守護程序，而非左右結果；自事件發生以來,高為元始終秉持這個精神，給予行政團隊充分的空間。之後將以公正的態度確保相關程序公開透明，讓每一位師生都能在充分的資訊與平和的環境中，依自己的判斷表達意見，並尊重與執行校務會議的任何決定。

另外，維護清大團結也很重要，意見分歧是學術社群的常態，但不應演變為撕裂清大。在過程中，校方觀察到高為元對這件事情的反省。這是校方願意與他共度難關的重原因。行政團隊也將積極參與各學院座談，廣納師生同仁與校友意見，如實提供校務會議參考。

維持校務穩定運作，保障全體師生權益部分，無論爭議如何演變，清大在教學品質、學術研究、學生受教權益及校重大建設等各項公共職能刻不容緩。行政團隊將各司其職、堅守崗位，確保各項校務維持正常運轉，讓學校在制度審議與釐清爭議的過程維持穩健有序的前進動能。

另外，延攬國際人才是清華的傳統，但也發現現行制度的不足，目前制度的修訂已在研擬中，也會在校級會議提出討論後，送交校務會議審議。修訂方向包括校長於任期內參與其他機構職位遴選時的資訊揭露機制、校長任期中發生重大爭議時，啟動再確認或檢討的機制。

清大今舉行全校開學後首次行政會議，會中，校內四名副校長呂平江、張祥光、嚴大任和邱博文共同署名發給全校行政會議人員一封信，希望大家恪守行政中立，並讓該事件回歸法定制度，與清大共度挑戰。圖／民眾提供

清大今舉行全校開學後首次行政會議，會中，校內四名副校長呂平江、張祥光、嚴大任和邱博文共同署名發給全校行政會議人員一封信，希望大家恪守行政中立，並讓該事件回歸法定制度，與清大共度挑戰。圖／民眾提供

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