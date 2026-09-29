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靜宜大學全國首創「永續生態學院」揭牌 25年生態教育辦學特色

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學今天舉行「永續生態學院揭牌典禮」，與會來賓共同見證學院正式揭牌。圖／靜宜大學提供
靜宜大學今天舉行「永續生態學院揭牌典禮」，與會來賓共同見證學院正式揭牌。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今天舉行「永續生態學院」揭牌典禮，7個學院的學生代表獻上祝福，現場舉行祈福禮與揭牌儀式，見證靜宜生態永續教育邁入新階段。學校與光泰環能股份有限公司簽署產學合作備忘錄，同時舉辦愛德教育講座及企業座談。董事長蘇耀文主教表示，靜宜深耕生態研究與關懷教育25年，已成為學校的辦學特色；成立永續生態學院，更能結合各界力量，共同守護地球家園。

蘇耀文主教指出，環境永續並非近年才出現的課題。靜宜身為天主教大學，長期將環境關懷融入辦學理念，於2001年全台首創「生態學研究所碩士班」，並於2003年成立「生態學系」，持續投入生態關懷教育。教宗方濟各在2015年6月18日「願祢受讚頌」通諭中提出「整全生態」的願景，提醒我們：生態危機不只是環境問題，也關係到人如何理解自己、運用科技，及組織經濟與社會。真正的永續，必須同時關注自然環境、社會正義、弱勢團體及人的身心靈發展。

蘇耀文主教表示，永續生態學院肩負三項使命，培育兼具專業能力與人文關懷的人才；建立跨領域、跨部門合作平台，連結教學研究與社會實踐；以具體行動守護共同家園。他期盼學院結合政府、企業及地方社區等各界力量，回應環境與社會挑戰，為未來世代留下更好的生活環境。他並期勉學院成為永續創新的基地、青年成長的搖籃，以及促進社會轉型的重要力量，為臺灣與世界培育更多守護環境、關懷人群、勇於承擔的永續人才。

靜宜大學校長楊昭順表示，面對永續發展與地球環境議題，靜宜兩年前開始規劃成立全台唯一的「永續生態學院」，結合生態人文學系與永續環境與智慧科技學士學位學程。生態人文學系從生態科學、生態思維及生態實踐等面向，探討人與自然環境的關係；永續環境與智慧科技學士學位學程則聚焦循環經濟與淨零碳排。兩者結合成立學院，將培育兼具專業能力、人文關懷與永續素養的人才，擴大靜宜生態教育的實踐面向。

永續生態學院院長吳仁彰表示，學院整合「生態人文學系」及「永續環境與智慧科技學士學位學程」，在既有環境教育基礎上，運用智慧科技探索環境復育與資源循環的實踐方法，並串聯不同學門、擴大企業合作，讓學生看見環境問題的解方。

典禮中，校長楊昭順與光泰環能總經理彭俊明代表雙方簽署產學合作備忘錄，光泰環能投入農業剩餘資材再利用及生物炭研發，將為學生提供循環經濟實務學習與企業實習機會。彭俊明表示，永續生態學院推動跨領域的利他工作，期盼學生未來進入產業後，運用專業改善環境，創造更大的社會影響力。

生態人文學系校友、彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫長期投入自然生態保育，目前回到母校攻讀碩士，見證學院揭牌。他說，在靜宜的學習讓他透過科學探究自然，從哲學思辨中思考生命價值。他期盼學院引導更多人理解人與其他生物的關係，尋找和諧共存之道。

揭牌儀式中，靜宜外語暨人文創意、社會科學、理學、管理、資訊、國際及博雅創新等7個學院的學生代表，分別以「陽光」、「泥土」、「水」、「彩虹」、「種子」、「樹木」及「盛開花朵」為象徵，向永續生態學院學生代表獻上祝福，傳達跨領域合作、共同投入永續行動的期待。

揭牌後，與會者參觀學生特色展示區。活動安排「永續循環─守護生態」愛德教育講座，由光泰環能知識長李雨燕分享生物炭、農業資材循環利用及碳移除等議題。教師與企業代表也透過座談交流ESG議題，為後續課程、研究與產學合作創造更多合作契機。

靜宜大學「永續生態學院」揭牌祈福禮。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「永續生態學院」揭牌祈福禮。圖／靜宜大學提供

與會來賓參觀永續生態學院特色展示區，了解學生的學習成果與永續實踐。圖／靜宜大學提供
與會來賓參觀永續生態學院特色展示區，了解學生的學習成果與永續實踐。圖／靜宜大學提供

靜宜大學校長楊昭順（左）與光泰環能總經理彭俊明（右）代表雙方簽署產學合作備忘錄。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長楊昭順（左）與光泰環能總經理彭俊明（右）代表雙方簽署產學合作備忘錄。圖／靜宜大學提供

靜宜7個學院的學生代表以陽光、泥土、水、彩虹、種子、樹木及盛開花朵為象徵，向永續生態學院獻上祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜7個學院的學生代表以陽光、泥土、水、彩虹、種子、樹木及盛開花朵為象徵，向永續生態學院獻上祝福。圖／靜宜大學提供

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