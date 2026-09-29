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東海大學宣布全面調薪 將分兩階段累加提升待遇
東海大學今年招生100%滿招，新生報到率更達98.6%，在招生與辦學表現持續成長之際，決定配合行政院提出的軍公教員工待遇調整方案調薪。校長張國恩今宣布將全面調薪，除專業加給定額增加2000元，116年度再辦理待遇通案調增4%，以實質提升全校教職員待遇。
考量物價上漲，以及高教留才、攬才競爭日益激烈，東海大學在教師節前，9月23日董事會中提出教職員待遇調整方案，希望同步回應政府政策方向，最終獲董事會拍板支持通過。
東海大學將依行政院「116年度軍公教員工待遇提升方案」，其中專業加給及主管職務加給定額調增2000元，116年度再辦理待遇通案調增4%，形成兩階段累加調薪。
校方指出，對私立大學而言，跟進政府調薪並非單純「比照辦理」。公立大學相關經費主要由政府預算支應，私立大學增加薪資，則意味著學校必須自行承擔長期且固定增加的人事成本。
在少子化、高教競爭及營運成本同步升高的環境下，東海董事會仍決定支持全面調薪，背後傳達一個清楚訊息「人才，是學校願意優先投資的資產」。張國恩表示，大學這幾年都在談AI、國際化、排名與研究競爭力，但所有競爭最後仍回到「人」。
張國恩強調，面對物價上漲與高教人才競爭，對教職員的感謝不能只有一句話，「提高薪資，就是對教職員最大的鼓勵與實質幫助。」
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