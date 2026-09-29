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銘傳大學國慶禮賓大使亮相 撞臉金高銀、提摩西
銘傳大學禮賓大使今年負責國慶典禮貴賓接待、引導任務，並以全新禮賓制服亮相，新裝選用象徵希望的紅色，結合現代美學與禮儀元素。今天16位成員亮相，男性禮賓、史瓦帝尼籍孟家安能說中、英、法三種語言，神似法國男演員提摩西夏勒梅（甜茶）；女性禮賓許竹爭則神似韓國演員金高銀。
銘傳大學今年選出16位禮賓大使，12名金釵與4名金帥今天以新裝亮相，新服裝由設計師廖佳琳操刀，以俐落修身剪裁勾勒輪廓，搭配律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結，呈現不同造型變化。
今年國慶禮賓也有明星臉。史瓦帝尼籍、身高176公分的孟家安就讀國企學程2年級，能說中、英、法三種語言，神似電影《沙丘》、《以你的名字呼喚我》法國男演員Timothee Chalamet（甜茶）。孟家安也說，可能五官與髮型神似甜茶，希望也能學習甜茶努力的精神與態度。
另外，就讀金融科技應用學系2年級的許竹爭則被譽為神似韓國演員金高銀。她也表示，很欣賞金高銀在電影《破墓》中的演出，第一次擔任禮賓大使有些緊張，但期許自己能用心對待每一位國慶嘉賓。
參與今年國慶服務的學生黃茟姈分享，從甄選到一次次訓練，更加了解禮賓工作需要高度專注與團隊默契。能夠參與國慶大典是很難得的學習與榮耀，希望當天能以最穩定、最專業的表現完成任務。
禮賓大使團指導老師丁翠苓表示，銘傳大學透過國慶禮賓服務培養學生的責任感、國際視野與臨場應變能力，從每一個動作、表情到接待細節，都要求學生理解「專業」背後所代表的責任。
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