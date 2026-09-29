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私校跟進軍公教調薪 東海大學拍板全面調薪 除專業加給之外再調增4%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海大學調薪拍板，除專業加給定額增加2,000元，116年度再辦理待遇通案調增4%。圖／東海大學提供
東海大學調薪拍板，除專業加給定額增加2,000元，116年度再辦理待遇通案調增4%。圖／東海大學提供

教師節剛過，東海大學29日宣布將全面調薪。東海表示，今年招生100%強勢滿招，新生報到率更達98.6%，在招生與辦學表現持續成長之際，決定配合行政院提出的軍公教員工待遇調整方案進行調薪。

校長張國恩表示，調薪案已獲董事會支持並拍板通過，除專業加給定額增加2,000元，116年度再辦理待遇通案調增4%，以實質提升全校教職員待遇。

考量物價上漲，以及高教留才、攬才競爭日益激烈，東海大學在董事會中提出教職員待遇調整方案，希望同步回應政府政策方向，最終獲董事會拍板支持通過。張國恩說，面對物價上漲與高教人才競爭，對教職員的感謝不能只有一句話，「提高薪資，就是對教職員最大的鼓勵與實質幫助。」

東海將依行政院「116年度軍公教員工待遇提升方案」，其中專業加給及主管職務加給定額調增2,000元；完成上述定額調整後，116年度再辦理待遇通案調增4%，形成兩階段累加調薪。

對私立大學而言，跟進政府調薪並非單純「比照辦理」。公立大學相關經費主要由政府預算支應，私立大學增加薪資，則意味著學校必須自行承擔長期且固定增加的人事成本。

在少子化、高教競爭及營運成本同步升高的環境下，東海董事會仍決定支持全面調薪，背後傳達一個清楚訊息「人才，是學校願意優先投資的資產」。張國恩表示，大學這幾年都在談AI、國際化、排名與研究競爭力，但所有競爭最後仍回到「人」。

張國恩指出，教師節除了獻上祝福，更應該看見教師的重要性與辛苦。教師除了站在第一線教學，還要投入研究、輔導與服務；行政同仁則支撐招生、國際交流、學生服務及校務運作。許多工作不一定被外界看見，卻是大學每天能夠正常運轉的重要力量。因此，學校在增加教學、研究與硬體投資的同時，也必須讓教職員的待遇與付出獲得實質回應。

張國恩對於董事會支持這項決定給予肯定與感謝，他表示，全面調薪不是一次性的教師節福利，而是一項長期承諾，代表董事會與學校願意共同承擔增加的人事成本，希望透過更具競爭力的待遇留住優秀人才，也吸引更多優秀教師與專業人才加入東海。

東海大學校長張國恩強調，人才是學校願意優先投資的資產。圖／東海大學提供
東海大學校長張國恩強調，人才是學校願意優先投資的資產。圖／東海大學提供

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