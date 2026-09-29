台大離岸風電人才培育基地啟用 教育部補助1億打造首座沉浸式培訓場域

國立台灣大學今啟用離岸風電人才培育第一基地，由教育部補助1億元，也是國內首個沉浸式學習離岸風電培訓場域，基地以等比例縮尺方式模擬離岸風場環境，將負責跨校整合、攜手產業共同培育人才。

台大離岸風電人才培育第一基地預計以工程科學及海洋工程學系海工實驗室為核心，基地建制風力機登塔系統、海上作業平台、維運控制室、無人船與水下載具ROV、無人機、全景觀測空間等，讓學生在安全的環境中理解、模擬風場作業與設備運轉邏輯。

教育部常務次長朱俊彰表示，教育部支持大專校院20座區域產業人才及技術培育基地，一座基地投入1億元經費。目前國內約有2、300名學生正在從事離岸風電實作，希望第一基地可發揮整合東南科大、建國科大、勤益科大、虎尾與高雄科大，「把大家抓在一起。」一同執行國家重點領域。

朱俊彰也說，也希望基地能嫁接產業界，屆時不只人才培育，甚至業界職員進修都能一同配合。又風電相較半導體還算是新興領域，但也是能源轉型的關鍵，希望第一基地能以此樹立里程碑。

台大校長陳文章說，2050要達到淨零碳排目標，離岸風電因此相對重要。而台灣也是海洋國家，不能不重視海洋資源，否則無法發揮國家整體戰力，人才培育基地啟動只是開始，台灣需要的不只是單點技術，而是能理解系統、進入現場、解決問題的人才，台大扮演人才培育、技術創新橋梁，也盼協助政府達成風電能綠能占比2成的目標。

經濟部能源署副署長陳崇憲說，離岸風電中長程發展規畫，目標設定2035年累計設置容量達上看20GW，需要規劃、施工、維運，尤其維運需要20至30年的布局，台灣確實需要該方面的人力。

台大也表示，未來第一基地也將與台大雲林校區第二培訓基地串連，第二基地規畫設置20KW風力發電機，提供學員實機操作，並讓發電成果直接供應校園，建造從模擬培訓、實機操作再到能源示範應用的環境。

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