培育10年後護國神山人才 台師大籲中學數理教育超前部署

台灣談科技競爭力，但企業10年後能否持續找到足夠的工程師，台師大在教師節提出倡議，科技人才並非進入大學或企業才開始形成，應提早於中學數理與科學教育，建立職涯想像。

今天是教師節，國立台灣師範大學師資培育學院發布「護國神山的人才，從中學教室開始：當理工人才都往產業走，誰來教下一代？」社會倡議，結合科學研究、調查數據與教育現場觀察，從台灣科技產業發展與人才培育的角度，正視理工師資短缺與未來人才供應結構性問題。

台師大師資培育學院院長劉宇挺作為這次社會倡議撰文者，他點出人才荒不是從徵才現場開始，台灣談科技競爭力，通常聚焦晶片、設備、先進製程、算力與全球供應鏈；但企業10年後能否持續找到足夠的工程師，答案其實早已寫在今天的中學教室裡。

劉宇挺認為，問題不在於科技業「吸走」人才，而在人才政策只關心已成熟、能立即投入工作的供給，卻未同步維護人才形成的上游，企業最終仍只能在同一個日益有限的人才池裡競價。換句話說，招募處理的是當下的人才庫存，中學教育所影響的，則是10年後的人才再生率。

劉宇挺指出，科技人才形成並不是從大學選系那一刻才開始，中學是關鍵起點，對物理、化學、數學與資訊科技，建立學習自信與興趣，會影響是否願意持續走向理工領域，但113年度實際參與中等學校共同學科教育實習的師資生中，僅117人可能成為物理、化學與資訊科技準教師。

劉宇挺表示，當科技產業每年持續擴大對工程師、研究者與資訊人才的需求，負責在中學階段啟發與培養下一代理工人才的準教師，仍維持在百人左右，下游的人才需求持續成長，上游的教師培育流量卻相對有限，顯示整條人才供應鏈的入口正在承受壓力。

劉宇挺說，上游教師鏈沒有擴充，未來受到影響的將不只是學校是否能補足教師缺額，更深層的問題是，是否有足夠的理工教師，能讓不同地區的學生接觸高品質的物理、化學、數學與資訊科技教育，並在中學階段建立繼續走向理工領域的信心與能力。

換言之，上游教師鏈的規模，將直接影響10年後下游科技人才池的寬度。劉宇挺指出，從單一企業的角度來看，一名有經驗的工程師轉任教師，確實代表下游少了一位可以立即投入產品、製程或專案的人才，但若把時間拉長到未來10年，其實是在上游創造更多人。

劉宇挺表示，護國神山的地基在一間間中學教室裡，教育部啟動STEM領域師資培育碩士公費專班，其中台師大理工教學菁英碩士公費專班，將具有科技產業或理工實務經驗、並已確認轉職方向的成人專業人才列為主要培育對象，為成熟理工人才開闢進入中學教育的第二職涯通道。

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