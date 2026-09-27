修平科大首有暨大學生進駐 暨大台中校區替僑外生辦秋節聯歡

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學已獲教育部核准整併，8月1日已完成整併程序，轉型為「國立暨南國際大學台中校區」，暨大的國際專修部與緬甸特輔班已正式進駐，校方還在台中校區準備柚子、蛋黃酥、肯德基與披薩，陪伴學生一起過節。

校方說，修平科大因仍有三個年級學生，目前仍維持營運，但暨大台中校區也同步成立，最近就會掛牌，校門前成為有兩個校名的過度情形。

暨大的國際專修部與緬甸特輔班學生在秋節前已陸續進駐，暨大副校長楊振昇、國際長黃裕智、主任秘書古明哲，以及榮譽副校長兼國際專修部主任曾永平關心學生的學習與生活適應，趁著秋節準備了柚子、月餅與學生們一起同樂。

楊振昇與緬甸學生聊天時，學生聊到，緬甸受到內戰影響，當地青年面臨外出途中遭強行帶走服役的風險，也有家庭必須籌措大筆金錢，才能讓被帶走的學生或親人獲釋。對他們而言，能夠平安生活、穩定上課，是格外珍貴的機會，也對台灣能提供來台就學機會表示感謝。

曾永平說，國際學生來台後，需要逐步熟悉語言、飲食、人際互動與校園生活。學校希望藉由師生共餐、節慶交流與日常陪伴，建立學生與校園的連結，讓他們知道，即使家人遠在海外，在暨大仍有人願意傾聽、給予支持。

暨大語文教學中心目前已在台中校區辦理國際專修部、僑生先修部緬輔班及華語文學季班等課程，並具備初級至進階的華語分級教學量能。從語言學習到節慶文化體驗，學生得以在課堂與日常生活中逐步熟悉臺灣，為後續升學及專業學習奠定基礎。

他說，依學校未來發展規畫，台中校區將以「寰宇國際」為方向，迎接更多國際專修部、華語文課程學季班及緬輔班學生在此學習與生活，並持續強化與大里地區的連結。同時也結合暨大的國際教育資源、修平長期累積的產學合作基礎，以及大里周邊產業特色，期盼逐步拓展國際人才培育與地方交流的空間。

校長武東星說，從埔里到台中，同一輪明月下的兩地相聚，傳遞的是暨大對國際學生的陪伴與關懷。讓學生安心求學、融入地方，也讓來自世界各地的青年，在台灣找到可以安頓生活、追求未來的地方。

暨南大學的國際專修部與緬甸特輔班已正式進駐台中校區，校方還在台中校區準備柚子、蛋黃酥、肯德基與披薩，陪伴學生一起過節。圖／暨南大學提供

暨南大學的國際專修部與緬甸特輔班已正式進駐台中校區，校方還在台中校區準備柚子、蛋黃酥、肯德基與披薩，陪伴學生一起過節。圖／暨南大學提供

暨南大學副校長楊振昇（中立）等人秋節與學生們一同過節。圖／暨南大學提供

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