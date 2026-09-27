棄台積電高薪回母校執教…交大教授親回「為何離職」 網讚：真正的好老師

台積電（TSMC）優渥的分紅與薪資待遇，向來是理工頂尖人才趨之若鶩的夢幻首選，但為何有人願意在晉升關鍵期毅然放棄高薪，重返校園執教？現任陽明交通大學助理教授李宗恩親自撰寫長文回應，直言「錢最好的功能是增加選擇，而不是定義一個人的價值」，動人字句迅速在網路上引發轟動。

日前一名正準備研究所推甄的清華大學學生在Dcard發文請益，好奇為何校內有新進教授曾任台積電33、34職等（主任工程師、資深經理級別），任職未滿五年卻跳槽回大學當教授，疑惑「難道是錢賺夠了追求成就嗎？」

面對學弟妹對薪水與職涯的困惑，陽明交大半導體工程學系助理教授李宗恩親自回應，坦言自己當年待在台積電研發中心（CR）快三年，前年決定離開時已是33職等，轉換跑道時金錢並非首要考量。他透露，自己十分幸運在返校後獲得產官學界對年輕學者的大力支持與產學合作案，回校後的整體收入反而更高，讓他能更從容地面對選擇。

「收入超過一定程度後，錢在人生清單上的優先度就會慢慢下降。」李宗恩直言，在自己的人生排序中，陪伴孩子成長、用心培育學生，以及投入真正具前瞻性的研究，比單純追求台積電持續升遷後的巨額分紅更具吸引力。對他而言，教授的多元角色能同時兼顧這些目標，雖然過程「又累又快樂」，但過去兩年多來，所有重要的人生目標都在穩步向前推進。

回顧在護國神山的歲月，李宗恩表達了深切的感謝。他指出，在台積電期間除了發表頂級國際論文（如 IEDM、VLSI、Nature Electronics），最寶貴的收穫是跨部門與探索性架構（Pathfinding）、技術平台、物理模型模擬及晶片設計團隊深度合作，親眼見證一項核心技術如何從最前端的基礎材料，歷經製程整合一路串接至系統端，「那時我才深刻體會到，真正把一項技術做出來，遠比單純寫一篇論文複雜得多。」

這段業界實戰震撼，成為他重返學界的關鍵推力。李宗恩分析，學術界理論與業界前線技術之間存在顯著落差（Gap），這處斷層正是最迷人且值得攻克的領域。他期盼將第一線看到的產業全貌帶回校園，讓學生不必等到親自踏入業界，才驚覺真實產業的運作規則。

從交大求學、赴日本東京大學深造、進入台積電歷練，最後再回交大執掌教鞭，李宗恩感性表示，在講台上與學生溝通時，就像是在跟當年坐在教室裡、對未來感到迷惘的自己對話。他強調，這些看似迂迴曲折的歷程，最終都會融會貫通為個人無可取代的專業利器。

「身為老師，我不想替學生決定哪條路最好，而是想把知道的地圖打開，引導他們看見自己的可能性。」李宗恩強調，自己在實驗室的專業訓練上依然維持台積電的高規格與嚴格標準，但面對人生選擇，他誠摯鼓勵青年學子不用急著尋找世俗的標準答案，找到熱情與成就感，才能在科技長路上走得長遠且快樂。

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