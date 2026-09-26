聽新聞
0:00 / 0:00

僅用全校約10%研究經費 6人社領域幫台大衝進QS學科前50名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大共七個學科進入2025QS學科排名前50，其中6個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。圖／聯合報系資料照片
台大共七個學科進入2025QS學科排名前50，其中6個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。圖／聯合報系資料照片

國立台灣大學等校日前完成114學年第二學期評鑑。本報取得台大評鑑報告，台大共七個學科進入2025QS學科排名前50，其中6個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。但評鑑中心也建議，台大近年人文社科領域研究經費僅占全校9%，不到一成，未來可再強化對人文社科領域研究經費支持。

台大表示，確實有數個學科領域已具備世界頂尖或華人第一的實力，以2025 QS為例，如「古典研究與古代史」研究排名為世界第19、「圖書館與資訊管理」排名第34、「現代語言」第29，學術排名雖是參考，但排名優異也顯示學術成果有目共睹。

台大也向評鑑中心說明，110至113年間，人文社科領域研究經費佔整體研究經費比例約9%，但114年間已增至12％。又根據美國國家科學基金會（NSF）統計，美國大學整體人文社會相關經費約占9.8%，與台大相近，而台大114年已高於NSF統計。

文學院院長甘懷真表示，台大近年對人文社會科學付出很多，給予算是寬裕的經費，但人文社會科學近年確實有很多新興項目要發展，從國際交流到人工智慧，「必須跟上很多國際研究潮流。」

甘懷真談到，近期文學院也主持「人文AI共智未來實驗室」，計畫為三年期，文學院也有了自己的算力中心，可以提供給院內教師使用，將以此發展人文ＡＩ、小型語言模型等。學校給予文學院一筆經費先「試著做做看」，後續再規劃研議，如看是否再設置文學院專有機房。

甘懷真也談到，ＡＩ跟語言學關係密切，文學院就是從語言學切入ＡＩ，希望以此帶動人文社會科學研究。ＱＳ表現佳學院樂觀其成，但也非評斷院系的唯一標準，希望教育部等可以用經常預算方式給予更多支持。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

台大 台灣大學 大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界卓越一百計畫「錢給系所」台大等16校獲補助

國立台灣大學系統10周年 台大等3校將整合高中先修課

台師大打造北區學習網絡 14所大學AI課程共享、跨校修課能認列學分

材料系才剛竄紅！這校碩班突改100%書審 學生憂迎接「大書審時代」更難翻身

相關新聞

教育部補助大學拚全球排名 台大：難對症下藥

教育部針對大專校院學術領域進入ＴＨＥ、ＱＳ世界排名前一百名者，設有「世界卓越一百」支持計畫，今年共計十六校獲補助，入榜領域涵蓋理學、醫學、工學、農學、社會科學及人文藝術六大領域。但大學端也指出，每個領域的性質與需求都不同，難用發一筆錢就對症下藥，建議教育部應嘗試搭配其他計畫推動。

台大人社領域6學科 進QS前50名

台大等校日前完成一一四學年第二學期評鑑。本報取得台大評鑑報告，台大二○二五ＱＳ學科排名，共七個學科進入ＱＳ前五十名，其中六個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。但評鑑中心也建議，台大近年人文社科領域研究經費僅占全校百分之九，不到一成，未來可再強化對人文社科領域研究經費支持。

僅用全校約10%研究經費 6人社領域幫台大衝進QS學科前50名

國立台灣大學等校日前完成114學年第二學期評鑑。本報取得台大評鑑報告，台大共七個學科進入2025QS學科排名前50，其中6個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。但評鑑中心也建議，台大近年人文社科領域研究經費僅占全校9%，不到一成，未來可再強化對人文社科領域研究經費支持。

世界卓越一百計畫「錢給系所」台大等16校獲補助

針對大專校院學術領域進入THE、QS世界排名前一百名者，教育部設有世界卓越一百支持計畫，最新115年計16校獲補助，入榜領域涵蓋理學、醫學、工學、農學、社會科學及人文藝術六大領域。但大學端也指出，每個領域的性質與需求都不同，難用發一筆錢就對症下藥，能嘗試搭配其他計畫推動。

海大十大傑出校友出爐 檢察長、署長、副市長等專業領域卓越表現

國立台灣海洋大學115年度傑出校友遴選結果出爐，共有10位校友脫穎而出，包括台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎，他出身警界並苦讀考取司法官，被譽為「追稅悍將」；經濟部能源署署長的吳志偉自基層公職工程師起步，深耕海事工程與環境系統分析；還有台南市副市長姜淋煌等人，均在各自專業領域有卓越成就，將在10月17日73周年校慶表揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。