僅用全校約10%研究經費 6人社領域幫台大衝進QS學科前50名

國立台灣大學等校日前完成114學年第二學期評鑑。本報取得台大評鑑報告，台大共七個學科進入2025QS學科排名前50，其中6個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。但評鑑中心也建議，台大近年人文社科領域研究經費僅占全校9%，不到一成，未來可再強化對人文社科領域研究經費支持。

台大表示，確實有數個學科領域已具備世界頂尖或華人第一的實力，以2025 QS為例，如「古典研究與古代史」研究排名為世界第19、「圖書館與資訊管理」排名第34、「現代語言」第29，學術排名雖是參考，但排名優異也顯示學術成果有目共睹。

台大也向評鑑中心說明，110至113年間，人文社科領域研究經費佔整體研究經費比例約9%，但114年間已增至12％。又根據美國國家科學基金會（NSF）統計，美國大學整體人文社會相關經費約占9.8%，與台大相近，而台大114年已高於NSF統計。

文學院院長甘懷真表示，台大近年對人文社會科學付出很多，給予算是寬裕的經費，但人文社會科學近年確實有很多新興項目要發展，從國際交流到人工智慧，「必須跟上很多國際研究潮流。」

甘懷真談到，近期文學院也主持「人文AI共智未來實驗室」，計畫為三年期，文學院也有了自己的算力中心，可以提供給院內教師使用，將以此發展人文ＡＩ、小型語言模型等。學校給予文學院一筆經費先「試著做做看」，後續再規劃研議，如看是否再設置文學院專有機房。

甘懷真也談到，ＡＩ跟語言學關係密切，文學院就是從語言學切入ＡＩ，希望以此帶動人文社會科學研究。ＱＳ表現佳學院樂觀其成，但也非評斷院系的唯一標準，希望教育部等可以用經常預算方式給予更多支持。

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