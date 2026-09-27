台大人社領域6學科 進QS前50名

台大等校日前完成一一四學年第二學期評鑑。本報取得台大評鑑報告，台大二○二五ＱＳ學科排名，共七個學科進入ＱＳ前五十名，其中六個學科來自人文社科領域，獲得評鑑中心肯定。但評鑑中心也建議，台大近年人文社科領域研究經費僅占全校百分之九，不到一成，未來可再強化對人文社科領域研究經費支持。

台大表示，確實有數個學科領域已具備世界頂尖或華人第一的實力，以二○二五ＱＳ為例，如「古典研究與古代史」研究排名為世界第十九、「圖書館與資訊管理」排名第卅四、「現代語言」第廿九。

台大表示，二○二一至二○二四年間，人文社科領域研究經費占整體研究經費比率約百分之九，但二○二五年間已增至百分之十二。又根據美國國家科學基金會（ＮＳＦ）統計，美國大學整體人文社會相關經費約占百分之九點八，台大已明顯高於ＮＳＦ統計。

台大文學院長甘懷真表示，人文社會科學近年有很多新興項目要發展，從國際交流到人工智慧，「必須跟上很多國際研究潮流」。

他舉例，近期文學院也主持「人文ＡＩ共智未來實驗室」，計畫為三年期，文學院將有自己的算力中心，以此發展人文ＡＩ、小型語言模型等。學校給予文學院一筆經費先「試著做做看」，後續再看是否再設置文學院專有機房。

甘懷真說，ＡＩ跟語言學關係密切，文學院從語言學切入ＡＩ，希望帶動人文社會科學研究。ＱＳ表現佳，學院樂觀其成，但並非評斷院系的唯一標準，希望教育部等可以用經常預算方式給予更多支持。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

台大 大學 文學 教育部 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往