教育部補助大學拚全球排名 台大：難對症下藥

教育部針對大專校院學術領域進入ＴＨＥ、ＱＳ世界排名前一百名者，設有「世界卓越一百」支持計畫，今年共計十六校獲補助，入榜領域涵蓋理學、醫學、工學、農學、社會科學及人文藝術六大領域。但大學端也指出，每個領域的性質與需求都不同，難用發一筆錢就對症下藥，建議教育部應嘗試搭配其他計畫推動。

教育部表示，世界卓越一百計畫今年投入三點二億元，較去年再成長四千萬元。除了研究領域絕對位置入榜全球百大外，今年機制也納入相對位置，針對相對位置達全球前百分之廿的領域給予支持，若單一領域能展現跨學門優勢也給予加碼。

一一五年核定學校包括台大、清大、陽明交大、成大、政大、台師大、台科大、中山大學、中正大學等，私立大學則有北醫大、輔大、中國醫等，全台計十六校。其中又以台大獲得一億元補助最多。

台大校長陳文章表示，雖然補助對系所有益，但實質分配後錢亦不多，一個系所可能僅拿到數百萬元，「這數百萬是否真能鼓勵系所從一百名進步到前五十，甚至卅名。」

陳文章建議，政府可再檢視，要領域進步的實際需要為何，畢竟每個領域的性質與需要都不同，很難用「發一筆錢」就對症下藥，教育部能嘗試搭配其他計畫推動，如搭配攬才、留才計畫一起做，相信會更全面。

台師大校長宋曜廷則說，今年古典研究、語言、教育領域獲得四千萬補助，其中古典研究一項其實橫跨校內各個系所，學校會由論文貢獻評估各系權重，以此分配獎補助，屆時系所能用以聘任教師、國際合作、深化研究團隊等。

但宋曜廷也提到，教育部今年參酌相對排名是好事，代表學校領域即便掉出前一百名，但只要相對位置仍達前百分之廿，還是有機會獲得補助。但也建議，國際排名畢竟有商業性質，不應一直擴大，且一直強調排名也可能演變為論文數導向，建議往後維持今年的規模即可。

台科大校長顏家鈺表示，台科大今年以數位教育領域獲得補助，但不同領域要進入前一百或前百分之廿的難度不同，如工程領域全世界競爭對象多，要達標很不容易，建議補助標準可提升至前二百名。

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