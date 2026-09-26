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世界卓越一百計畫「錢給系所」台大等16校獲補助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部設有世界卓越一百支持計畫，最新115年計16校獲補助，其中以台大獲得一億元最多。圖／聯合報系資料照片
教育部設有世界卓越一百支持計畫，最新115年計16校獲補助，其中以台大獲得一億元最多。圖／聯合報系資料照片

針對大專校院學術領域進入THE、QS世界排名前一百名者，教育部設有世界卓越一百支持計畫，最新115年計16校獲補助，入榜領域涵蓋理學、醫學、工學、農學、社會科學及人文藝術六大領域。但大學端也指出，每個領域的性質與需求都不同，難用發一筆錢就對症下藥，能嘗試搭配其他計畫推動。

教育部表示，世界卓越一百計畫今年投入3.2億，較去年再成長4000萬。另外，除了研究領域絕對位置入榜全球百大外，今年機制納入相對位置，針對相對位置達全球前20%的領域給予支持，若單一領域能展現跨學門優勢也給予加碼。

115年核定頂尖大專校院包括台大、清大、陽明交大、成大、政大、台師大與台科大，以及中字輩中山大學、中正大學，私立大學則有北醫大、輔大、中國醫等，全台計16校。

台師大校長宋曜廷表示，今年古典研究、語言、教育領域獲得4000萬補助。但如古典研究一項其實橫跨校內各個系所，學校會由論文貢獻評估各系權重，以此分配獎補助，該筆經費是直接發給系所而非個人，屆時系所能用以聘任教師、國際合作、深化研究團隊等。

但宋曜廷也指出，教育部今年參酌相對排名是好事，代表學校領域即便掉出前一百名，但只要相對位置仍達前20％還是能認列。但也建議，國際排名畢竟有商業性質，不應一直擴大；且一直強調排名也可能演變為論文數導向，建議往後維持今年規模即可。

今年以台大獲得一億補助最多。台大校長陳文章表示，雖然補助對系所有益，但實質分配後錢亦不多，一個系所可能僅拿到數百萬，「這數百萬，是否真能鼓勵系所從100名進步到前50甚至30名。」

陳文章也建議，政府可再檢視，要領域進步的實際需要為何，畢竟每個領域的性質與需要不同，很難用發「一筆錢」就對症下藥，教育部能嘗試搭配其他計畫推動，如搭配攬才、留才計劃一起做，相信會更全面。

台科大校長顏家鈺也談到，台科大今年以數位教育領域獲得補助，但不同領域要進入前100或前20％的難度不同，如工程領域全世界競爭對象多，要達標很不容易，也建議補助標準可提升至前200名。

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