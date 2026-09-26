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海大十大傑出校友出爐 檢察長、署長、副市長等專業領域卓越表現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立台灣海洋大學115年度傑出校友遴選結果出爐，共有10位校友脫穎而出。圖／國立台灣海洋大學提供
國立台灣海洋大學115年度傑出校友遴選結果出爐，共有10位校友脫穎而出。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學115年度傑出校友遴選結果出爐，共有10位校友脫穎而出，包括台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎，他出身警界並苦讀考取司法官，被譽為「追稅悍將」；經濟部能源署署長的吳志偉自基層公職工程師起步，深耕海事工程與環境系統分析；還有台南市副市長姜淋煌等人，均在各自專業領域有卓越成就，將在10月17日73周年校慶表揚。

10位傑出校友分別為國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任廖德裕、國立高雄科技大學水產食品科學系特聘教授謝淑玲、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎、經濟部能源署長吳志偉、關務署基隆關關務長吳慧燕、台南市副市長姜淋煌、正德海運公司總經理張寶安、中華民國海員總工會理事長葉慶榮、國立蘭陽女子高級中學校長陳銓及森兆生醫執行長李政諺。

廖德裕專精於魚類族群連通性、生物多樣性與環境DNA研究，現掌管國內最大海洋研究船「勵進號」，歷年主持多項國科會大型整合型計畫與跨國研究，建構東南亞魚類生命條碼與逾萬尾標本庫，將科研能量轉化為海洋資源保育與生態預警的重要基石。

謝淑玲深耕水產食品科學與高等教育逾20年，名列全球前2%頂尖科學家，並獲頒教育部「師鐸獎」與「海洋教育推手獎」等榮譽肯定。

朱家崎出身警界並苦讀考取司法官，歷任法務部廉政署署長、行政執行署署長及多地地檢署檢察長，在行政執行署署長任內創下單年追回近300億元欠稅與罰鍰紀錄，被譽為「追稅悍將」。

吳志偉自基層公職工程師起步，深耕海事工程與環境系統分析，他積極主導國家「二次能源轉型」政策，整合海域空間與碼頭規劃，推動台灣離岸風電總裝置容量達4.9GW躍升全球第五。

吳慧燕多次獲行政院「政府服務獎」肯定；姜淋煌長期深耕地方公共治理；張寶安長年穿梭港口引領巨艦安全靠泊；葉慶榮投身航運界36年，曾獲模範海員「金甌獎」；陳銓投身技職與中等教育界40載；李政諺深耕生技產業近30年，將台灣生醫研發實力輸出至歐美頂尖供應鏈。

遴選委員會主任委員許泰文校長說，傑出校友展現的跨域整合力、專業堅持與社會責任感，各專業領域有卓越成就，會邀請返校演講、座談，與學弟妹分享成功的經驗，。

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