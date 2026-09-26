海大十大傑出校友出爐 檢察長、署長、副市長等專業領域卓越表現

手搖飲、汽水、運動飲料，對很多人來說不是偶爾放縱，而是日常固定班底。美國約65%成年人每天至少喝一份含糖飲料，而一項由麻省總醫院布萊根癌症研究所（Mass General Brigham Cancer Institute）進行的研究發現，每天喝含糖飲料的人，觀察到的胃癌風險較高；相較之下，人工甜味飲料則沒有出現同樣關聯。研究刊登於《胃腸肝病進展》（Gastro Hep Advances）。不過，先別急著把手上的飲料當成胃癌倒數計時器，這項研究看到的是相關性，還不能證明含糖飲料直接造成胃癌。 研究追蹤了11萬多人 含糖飲料過去已被研究連結到較高的大腸直腸癌、乳癌與肝癌風險，但和胃癌之間的關係仍比較不清楚。為了進一步了解，研究團隊分析了護理師健康研究（Nurses’ Health Study）與健康專業人員追蹤研究（Health Professionals Follow-Up Study）的資料。這兩項長期研究在數十年間蒐集參與者的飲食、生活型態與健康資訊。 這次分析共納入112,284名參與者，期間有278人罹患胃癌。研究資深作者、麻省總醫院布萊根癌症研究所腸胃科醫師與流行病學家安

2026-09-26 08:00