2026世界綠色大學排名公布 大葉大學中秋節喜獲佳音

彰化縣大葉大學依山而建，校園綠意盎然，近年呼應聯合國推動「SDGs校園實踐場域」，將校園環境轉化為永續教育的實作場域，相關成果獲肯定，今中秋節迎來佳音，大葉大學在2026年「UI GreenMetric世界綠色大學排名榮獲全球第四十名，且名列全台私立大學第一。

UI GreenMetric世界綠色大學排名今年邁入第十七屆，全球110個國家、2016所大學參與評比，評比面向包括基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育、因應永續發展與數位轉型趨勢，今年首增「治理與數位化」項目，將大學如何運用數位科技強化永續治理納入評比。

在校園環境管理方面，多年來大葉大學「公車入校」，建構綠色交通網絡，提供員林市、彰化市生活圈交通車及烏日高鐵接駁車，鼓勵師生搭乘大眾運輸工具，降低通勤碳排，將永續理念融入師生的校園生活。水資源循環利用方面，大葉大學建置智慧用水節能監控系統，掌握各棟建築用水情形，並搭配雨水回收系統，將回收雨水運用於校園澆灌與清潔。

今年新增評比項目「治理與數位化」，大葉大學多年前順應永續發展與數位轉型趨勢，透過智慧監控系統掌握能源與水資源使用情形，從即時監測、異常處理到後續調整改善，逐步建立以數據支持永續治理的管理模式，例如智慧照明系統進行圖書館燈光管理，書庫區搭配感應式照明以減少能源消耗，做到利用智慧科技管理校園能源使用。

大葉大學今表示，2023年起採一年一主題方式，陸續推動水循環再利用、友善栽植與生產、碳盤查與森林碳匯、日照樂活、潔淨能源等五大主軸，透過課程、講座、導覽及工作坊，讓學生從實際場域認識永續議題，並透過永續策略聯盟，將永續教育延伸至地方；今年能再度躋身UI GreenMetric世界綠色大學排名，在全台各大專院校名列第三、私立大學第一，大葉大學除了感到榮幸，也會繼續落實SDGs校園實踐場域。

大葉大學校園利用綠意盎然的校園規畫作為永續學習場域。記者簡慧珍／攝影

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