清大校長續任爭議 杜聖聰：高為元失誠信應辭職亦曝留才困境

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒，中研院多名院士甚至連署呼籲清大校長高為元主動辭職。銘傳大學傳播學者杜聖聰在臉書發文，高為元是優秀的學者，學術成就沒有人懷疑，能拿到過半數同意續任，也說明清華人曾經信任他。但值得討論的是，清大校長該走，但台灣也該問，為什麼留不住一位校長？

杜聖聰說，高為元的問題出在時間點，他在今年5月1日開始第二任期，5月4日到5日就飛到美國，參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長遴選，最後沒有選上。事情傳開後，他出面道歉，說自己沒有把清大當「備胎」，並承諾任內每年捐出5月的薪水，用來改善學生宿舍。

但風波還是沒有平息，曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等14位院士發表聯合聲明，直指高為元「已失去誠信與領導典範」，勸他急流勇退。校方的回應是，校長會加倍努力，爭取師生的信任。

杜勝聰說，論風骨，高為元應該辭職，大學校長是一所學校的門面，也是師生看齊的對象。剛接下四年任期，轉身就去應徵別的學校，法律上或許沒有問題，傳達出來的訊息卻很清楚，清大是退路，不是歸宿。捐薪水可以補貼宿舍，補不回信任。

當年主持遴選的召集人都站出來勸退，這已經不能說是外界抹黑。高為元若還在乎清大，也還在乎自己，最體面的做法就是辭職，且辭職聲明不必長，一句話就夠了，清大比任何一位校長重要。

杜勝聰分析，也有清大教授認為真正該檢討的是遴選與監督制度，而不是對個人落井下石。一位頂尖學者，剛續任台灣一流大學的校長，為什麼還會往外看？答案有一部分就寫在薪水單上。

國立大學校長的收入是教授本薪加上校長主管加給，加給大約4萬元，合計每月約15萬元。當了校長以後，行政工作繁重，又要避免利益衝突，很難再申請國科會研究主持費、玉山學者或彈性薪資這些給教授的獎勵。換句話說，當校長收入不一定增加，有時反而變少。

杜聖聰也舉國內外大學校長薪水為例，強調今天的台灣自稱重視教育，大學校長的待遇卻被綁在公務人員的薪資表裡，動彈不得。香港、新加坡、美國的大學開出數倍的薪水招手，台灣能拿出來的，只有使命感和道德勸說。

杜聖聰說，高為元這件事要分兩層看。第一層是個人，高為元的選擇傷了清大人的心，他應該負責，應該辭職，這一點沒有商量餘地。

第二層是結構。高為元走了，下一位校長面對的還是同一張薪資表、同樣沉重的行政負擔、同樣的國際挖角。如果討論只停在「他沒有節操」，大家不過是在等下一隻孔雀飛走，再回頭罵牠不忠。古人給山長百倍的待遇，那是整個社會對讀書人的敬意。台灣今天要檢討的，除了一位校長的去留，還有這個社會究竟願意給教育多少敬意。

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